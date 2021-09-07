台股基本面、股價脫鉤 逢低布局為最佳操作策略之一

台股今（7）日受到疫情影響，加上大盤電子權值股短線震盪、櫃買市場沒有強勢主流帶動下，族群主要輪到跌深反彈的面板、貨櫃、防疫等族群，大盤屬於補漲結構，整體結構不佳，終場指數下跌66點，收在17,428點。

國泰證期顧問處協理簡儀表示，近期雖然電子族群成交比重明顯回升，本周在晶圓代工雙雄上漲下，帶領台灣50成分股領先大盤創新高，不少個股8月營收也寫下相當亮麗的數字，有些營收甚至創下歷史新高，但不少個股股價的高點卻已經領先幾個月見到，股價與基本面脫鉤，主要與基期墊高，後續年增趨緩。

另外，有些族群甚至出現漲多回檔，例如，面板族群在市調機構的資料顯示，大尺寸電視55吋及65吋9月報價相繼下跌至193美元、260美元，後續報價續跌機會大，另外記憶體DDR現貨價近期也出現下跌，面板、記憶體走勢相對弱勢，因此，雖然電子股近期人氣回升，但強弱勢股走勢相當分歧，選股難度增高。

簡伯儀認為，就目前日線的KD指標來看，KD指標開口收斂後，指標出現高檔下彎，RSI指標也未能再過上周高點，今日回測50多方支撐區，MACD紅色柱狀體也縮小，顯示技術面短線在轉強一段時間後，後續指標應該有機會出現調整。

另就均線來看，指數收盤跌破5日線，為近期第二度失守，短線是否有機會再度回到5日線之上，為近期需要注意的重點，另外月均線在本周止跌翻揚後，明日扣抵值為17,219點，未來三個交易日將加速往下扣抵至17,000 點之下的位置，顯示未來月線上揚角度將變陡，未來月線助漲力道將增加，因此，短線雖然有機會修正，但預期月線的支撐力道仍強，逢低可以偏多操作。