快訊

幼兒園傳播鏈擴大！南港一國小也遭匡列 明起緊急停課

中秋可以「萬家香」嗎？多縣市禁戶外烤肉 各地規定一次看

台股基本面、股價脫鉤 逢低布局為最佳操作策略之一

經濟日報 / 記者周克威／台北即時報導

台股今（7）日受到疫情影響，加上大盤電子權值股短線震盪、櫃買市場沒有強勢主流帶動下，族群主要輪到跌深反彈的面板、貨櫃、防疫等族群，大盤屬於補漲結構，整體結構不佳，終場指數下跌66點，收在17,428點。

國泰證期顧問處協理簡儀表示，近期雖然電子族群成交比重明顯回升，本周在晶圓代工雙雄上漲下，帶領台灣50成分股領先大盤創新高，不少個股8月營收也寫下相當亮麗的數字，有些營收甚至創下歷史新高，但不少個股股價的高點卻已經領先幾個月見到，股價與基本面脫鉤，主要與基期墊高，後續年增趨緩。

另外，有些族群甚至出現漲多回檔，例如，面板族群在市調機構的資料顯示，大尺寸電視55吋及65吋9月報價相繼下跌至193美元、260美元，後續報價續跌機會大，另外記憶體DDR現貨價近期也出現下跌，面板、記憶體走勢相對弱勢，因此，雖然電子股近期人氣回升，但強弱勢股走勢相當分歧，選股難度增高。

簡伯儀認為，就目前日線的KD指標來看，KD指標開口收斂後，指標出現高檔下彎，RSI指標也未能再過上周高點，今日回測50多方支撐區，MACD紅色柱狀體也縮小，顯示技術面短線在轉強一段時間後，後續指標應該有機會出現調整。

另就均線來看，指數收盤跌破5日線，為近期第二度失守，短線是否有機會再度回到5日線之上，為近期需要注意的重點，另外月均線在本周止跌翻揚後，明日扣抵值為17,219點，未來三個交易日將加速往下扣抵至17,000 點之下的位置，顯示未來月線上揚角度將變陡，未來月線助漲力道將增加，因此，短線雖然有機會修正，但預期月線的支撐力道仍強，逢低可以偏多操作。

面板 營收 台股

延伸閱讀

憂疫情台股收跌66.43點 三大法人買超24.34億

晶圓雙雄休息 台股跌66點收17,428點

台股9月好難做？ 謝金河：不再是「一個人的武林」 短線先看9/21聯準會

台股開盤上漲39.08點 台積電漲3元

相關新聞

航運業上半年海外狂賺逾千億 超過去年同期的22倍

金管會證期局今公布今年上半年上市櫃公司大陸、海外投資情形，大陸投資賺2430億元、海外投資(不含大陸)賺5763億元，雙...

憂疫情台股收跌66.43點 三大法人買超24.34億

台股今（7）日開高走低，晶圓代工走跌，電子股走弱，航運股反彈上漲，疫情拉報下，防疫股也成為盤面焦點，終場以17,428....

貨櫃航運業評等展望出現分歧 將有三風險

中華信評今（7）日報告指出，在強勁出口需求的帶動下，未來一年台灣企業的信用結構實力進一步提升，不過貨櫃航運業者與航空公司...

萬海配發每股2元股利 攻漲停填息率91%

萬海（2615）今（7）日除息，配發每股2元股利，其中現金股利及股票股利各1元，萬海今天強勢填權息，早盤走勢強勁，收盤時...

晶圓雙雄休息 台股跌66點收17,428點

類股輪動，今（7）日晶圓雙雄轉為休息，電子族群漲多整理，盤面由貨櫃三雄接棒演出，萬海（2615）填權息並且攻上漲停、伴隨...

快篩股漲勢又起！這檔最猛 盤中漲幅逾14%

感染力極強的Delta變異株來勢洶洶，不僅口罩、清潔用品等防疫物資買盤再起，快篩試劑相關族群也成為買盤追逐標的，包括亞諾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。