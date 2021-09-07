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晶圓雙雄休息 台股跌66點收17,428點

經濟日報 / 記者高瑜君／即時報導
台股示意圖。本報系資料庫
台股示意圖。本報系資料庫

類股輪動，今（7）日晶圓雙雄轉為休息，電子族群漲多整理，盤面由貨櫃三雄接棒演出，萬海（2615）填權息並且攻上漲停、伴隨面板雙虎止跌反彈，加上防疫概念助攻，支撐台股表現，終場加權指數下跌66點，收在17,428點，成交量達3,343億元。

今日亞洲股市多呈現上漲，而台股進入震盪走勢；盤面上，傳產族群今日表現較為亮眼，運輸類股指數漲逾6%、玻璃陶瓷、造紙、百貨貿易等類股逆勢走揚。

此外，在本土疫情恐有升溫疑慮下，防疫概念股紛紛動起來，康那香（9919）、亞諾法（4133）、恆大（1325）等亮燈漲停；宅經濟相關的宅配通、嘉里大榮、網家（8044）也以漲停作收。反之，電子股多呈現拉回整理，晶圓雙雄領跌、ABF的欣興（3037）、南電（8046）跌逾3%，另外，新唐（4919）、晶宏（3141）、創惟（6104）等打入跌停。

展望台股後市，日盛投顧總經理鍾國忠表示，台股從低檔反彈至今，已經回到起跌點附近、KD指標也來到超買區，預期漲幅已滿足，且在上漲沒帶量之下，研判台股偏向跌深反彈走勢，後續壓力會相對較大。

隨著來到上市櫃公司公告8月營收末期，預期指數後續創高機會相對小，指數偏向在季線到月、半年線之間震盪，不過預期再壓低機會也不大，看好第3季末的集團、投信作漲行情表現。

台股 晶圓

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