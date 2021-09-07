快篩股漲勢又起！這檔最猛 盤中漲幅逾14%

感染力極強的Delta變異株來勢洶洶，不僅口罩、清潔用品等防疫物資買盤再起，快篩試劑相關族群也成為買盤追逐標的，包括亞諾法（4133）、寶齡富錦（1760）盤中價量俱揚，漲幅超過7%，ABC-KY（6598）也漲超過4%，另外，興櫃股的普生（4117）更是大漲超過14%，金萬林（6645）也漲近8%。

法人表示，Delta變異株兵臨城下，有別於去年的防疫概念股以口罩和清潔用品受惠最深，今年因不少民生防疫物資的庫存都在相對高檔，價格也不如去年疫情剛爆發時來的好，反倒是快篩試劑今年受到本土疫情拉警報影響，需求大增，未來快篩需求可能成為常態。

普生表示，目前台灣地區雖未如國際市場嚴峻，但仍保持一定需求的檢測量能，南亞地區疫情是全球疫情重災區域，創造普生於印尼、巴基斯坦、台灣等地區擁有良好接單表現。普生旗下RT-PCR核酸試劑、VTM病毒採集組、核酸萃取劑檢測等產品，也積極擴大東南亞、印度等地區經銷商業務佈局。目前旗下竹科廠仍採取兩班制生產並調配優化生產製程及生產效率，滿足各區域客戶訂單量能。

ABC-KY瑞磁的新冠核酸檢測在去年年中和年底分別取得單體檢測與Pooling檢測的美國FDA 緊急使用授權。 今年6月也獲得台灣衛福部緊急使用授權，並獲准採Pooling方法檢測。 Pooling方法適用於陽性率較低的環境，可以將5個檢體合併在1個孔內進行核酸檢測，搭配BioCode® MDx3000高通量檢測儀器，每天檢測量可達2,820個檢體，大幅提升檢測效率。