快訊

幼兒園爆疫情 醫：「沉默感染窩」是社區防疫強度的證明

確診幼兒園夜間違法經營安親班 新北教育局開罰20萬

快篩股漲勢又起！這檔最猛 盤中漲幅逾14%

經濟日報 / 記者嚴雅芳／即時報導
報系資料照片
報系資料照片

感染力極強的Delta變異株來勢洶洶，不僅口罩、清潔用品等防疫物資買盤再起，快篩試劑相關族群也成為買盤追逐標的，包括亞諾法（4133）、寶齡富錦（1760）盤中價量俱揚，漲幅超過7%，ABC-KY（6598）也漲超過4%，另外，興櫃股的普生（4117）更是大漲超過14%，金萬林（6645）也漲近8%。

法人表示，Delta變異株兵臨城下，有別於去年的防疫概念股以口罩和清潔用品受惠最深，今年因不少民生防疫物資的庫存都在相對高檔，價格也不如去年疫情剛爆發時來的好，反倒是快篩試劑今年受到本土疫情拉警報影響，需求大增，未來快篩需求可能成為常態。

普生表示，目前台灣地區雖未如國際市場嚴峻，但仍保持一定需求的檢測量能，南亞地區疫情是全球疫情重災區域，創造普生於印尼、巴基斯坦、台灣等地區擁有良好接單表現。普生旗下RT-PCR核酸試劑、VTM病毒採集組、核酸萃取劑檢測等產品，也積極擴大東南亞、印度等地區經銷商業務佈局。目前旗下竹科廠仍採取兩班制生產並調配優化生產製程及生產效率，滿足各區域客戶訂單量能。

ABC-KY瑞磁的新冠核酸檢測在去年年中和年底分別取得單體檢測與Pooling檢測的美國FDA 緊急使用授權。 今年6月也獲得台灣衛福部緊急使用授權，並獲准採Pooling方法檢測。 Pooling方法適用於陽性率較低的環境，可以將5個檢體合併在1個孔內進行核酸檢測，搭配BioCode® MDx3000高通量檢測儀器，每天檢測量可達2,820個檢體，大幅提升檢測效率。

疫情

延伸閱讀

新北幼兒園群聚再增2幼兒3家長確診 侯友宜：若為Delta內用一律取消

竹縣一國中教師快篩陽性 12名師生今預防性停課1天

醫揭「Delta恐怖特點」症狀像感冒難區分：3族群特別小心

嚴防Delta變異株 柯文哲：有症狀先暫停上班上課

相關新聞

台股9月好難做？ 謝金河：不再是「一個人的武林」 短線先看9/21聯準會

台股加權指數8月從波段低點強彈1149點後，9月到今（6）日陷入狹幅盤整，上下區間不到300點，讓不少投資人大嘆股市到了9月好難做。

快篩股漲勢又起！這檔最猛 盤中漲幅逾14%

感染力極強的Delta變異株來勢洶洶，不僅口罩、清潔用品等防疫物資買盤再起，快篩試劑相關族群也成為買盤追逐標的，包括亞諾...

經濟持續復甦 美股蟬聯全球股市吸金王

美銀美林引述EPFR統計顯示，上周包括已開發歐洲、歐非中東及拉美等地股市呈現資金淨流出狀態；不過美國、亞洲不含日本與全球...

疫情拉警報 這幾檔防疫股早盤漲停

新北幼兒園群聚疫情擴大，已有多所學校停課，疫情再度拉警報，防疫股成為今（7）日盤面上的焦點，由清潔概念股毛寶（1732）...

晶圓代工漲價效應 IC設計族群臉綠、法人下修評等

台積電（2330）、聯電（2303）等晶圓代工大廠陸續宣布漲價，IC設計族群首當其衝，近期成為空頭箭靶，類股呈現漲少跌多...

蘋果拉貨動能佳 外資估鴻海9月營收5,400億元

鴻海（2317）8月營收達4,000億元，創同期次高，摩根士丹利指出，鴻海展望第3季較第2季溫和成長的看法不變，換算9月...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。