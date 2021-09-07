經濟持續復甦 美股蟬聯全球股市吸金王

美銀美林引述EPFR統計顯示，上周包括已開發歐洲、歐非中東及拉美等地股市呈現資金淨流出狀態；不過美國、亞洲不含日本與全球新興市場股市則是資金淨流入，其中美股淨流入金額較前一周再放大近兩倍至123.99億美元，仍為全球股市中動能最強者。

安聯四季成長組合基金經理人莊凱倫表示，在經濟持續復甦的正向基本面因素支撐下，風險性資產如股市雖近來在全球各地受到多空不同雜音影響漲跌互見，但從MSCI世界指數來看，11大類股不論是在年初至今或8月初至今來看仍多數收紅，顯示全球整體市場風險情緒目前仍偏正向，與經濟基本面復甦的方向相互呼應。

莊凱倫指出，隨著貨幣政策邁向正常，接下來金融資產如股市的表現應將回歸由盈餘成長驅動，在投資時建議可留意持續公布的企業財報與展望消息，聚焦EPS獲利成長有望表現較佳的市場或類股，參與後市成長與潛在報酬契機。

亞股方面，中國股市連兩周為資金淨流入的大贏家，上周獲得43.24億美元挹注，金額明顯擴大；其次為台股，同樣已連續兩周擄獲外資關愛目光，上周再湧入33.03億美元，推升指數強彈1.78%，另外，吸金力道第三強的南韓股市，則獲國際資金由賣轉買18.6億美元。帶動韓股上漲2.14%。

摩根投信市場洞察團隊環球市場策略師林雅慧表示，MSCI東協指數8月漲幅居新興各區域股市之冠，除了疫苗施打率提升及新增確診數下滑，近期東協多國宣布漸進解封計畫，帶動資金回流。展望後市，在疫苗施打持續改善、東協經濟重啟題材逐步發酵情況下，目前股市評價具吸引力且景氣循環股占比較大的東協市場，可望吸引資金持續回補。

至於減債議題，林雅慧說，回顧2013年和2014年美國QE退場經驗，減債並不會影響投資情緒，未來風險性資產仍有表現空間，不過，隨減債時程逼近，全球資產表現將延續多元輪動基調，除了美股為焦點外，也可多元分散先前表現較落後的陸股、亞股或油價等。