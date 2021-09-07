晶圓代工漲價效應 IC設計族群臉綠、法人下修評等

台積電（2330）、聯電（2303）等晶圓代工大廠陸續宣布漲價，IC設計族群首當其衝，近期成為空頭箭靶，類股呈現漲少跌多的走勢，而法人機構間也陸續下修投資評等，國內分析師多評價為中立。

分析師表示，雖在晶圓代工大廠宣布漲價後，操盤人就陸續調整手中持股，降低IC設計族群比重，且在停損賣壓告一段落後，股價出現回穩跡象，但今日仍是漲少跌多的格局，包括龍頭的聯發科（2454）、聯詠（3034）等，盤中維持在紅盤走勢。

不過，隨晶圓雙雄、韓國三星漲價動作不斷下，法人圈也陸續下修投資評等，其中，聯詠雖OLED長期趨勢仍看好，但在晶圓代工成本上漲、TV面板報價也下滑，不利驅動IC廠第4季議價下，法人機構將投資評等調整為持有。

聯詠8月營收129.15億元，月增3.33%，合計7~8月營收254.14億元，符合市場預期，其中，聯詠預期SoC增長幅度略等同LDDIC，並大於SDDIC，主要係TDDI受缺料影響較嚴峻，出貨受限，然而受惠OLED手機滲透率逐年增高，預計OLED DDIC出貨將持續成長，本季創新高、下半年優於上半年，而SoC在各產品線營收及獲利表現皆有所成長。

分析師指出，LDDIC佔聯詠營收約三成，原預期中小尺寸TV需求率先衰退、大尺寸TV需求維持強勁，但根據Omdia統計數據顯示，TV面板報價自8月開始出現下跌，其中，32與43吋較上月分別下跌17%與14%，而55與65吋分別下跌10%與5%，市場並預期9月報價將續跌7~10%，顯示除中小尺寸TV外，大尺吋TV需求恐開始疲弱，不利驅動IC廠第4季議價，但須面臨晶圓代工價格調漲，因此，下修第4季業績展望。