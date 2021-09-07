蘋果拉貨動能佳 外資估鴻海9月營收5,400億元

鴻海（2317）8月營收達4,000億元，創同期次高，摩根士丹利指出，鴻海展望第3季較第2季溫和成長的看法不變，換算9月營收可達5,400億元，將繳出雙成長的佳績外，也會創下9月同期第三高的營收。鴻海今年為蘋果代工新品的效益優於預期，加上電動車事業漸入佳境，重申「加碼」評級、目標價168元。

摩根士丹利表示，鴻海8月營收低於7月，也不及去年同期，較市場平均財測低了7%，主要原因還是零組件短缺，對鴻海筆電和網通產品的生產帶來挑戰，時點又逢蘋果新舊機的轉換期，但高利潤的雲端事業持續成長，而商用PC及Macbook 8月出貨保持平穩。

摩根士丹利指出，由於鴻海展望第3季微幅成長不變，推算9月營收至少有5,400億元，較8月成長35%，年增16%，反映蘋果iPhone 13和Apple Watch S7初步拉貨動能都不錯。雖然組件短缺仍是挑戰，但9月應會被新品量產抵銷。

此前鴻海2018、2019年9月營收分別達5,849億、5,877億元，若今年9月超過5,400億元，將是同期第三高。

考量鴻海代工事業發展平穩，短期受競爭對手影響不大，雲端伺服器和電動車事業呈穩定擴張，更為長線營運帶來推動力，摩根士丹利持續建議「加碼」。