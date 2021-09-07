快訊

侯友宜：新北幼兒園群聚 再增2幼兒3家長確診

周末泡湯了？雙颱共舞 燦樹颱風今早生成恐侵台

蘋果拉貨動能佳 外資估鴻海9月營收5,400億元

經濟日報 / 記者趙于萱／即時報導
報系資料照
報系資料照

鴻海（2317）8月營收達4,000億元，創同期次高，摩根士丹利指出，鴻海展望第3季較第2季溫和成長的看法不變，換算9月營收可達5,400億元，將繳出雙成長的佳績外，也會創下9月同期第三高的營收。鴻海今年為蘋果代工新品的效益優於預期，加上電動車事業漸入佳境，重申「加碼」評級、目標價168元。

摩根士丹利表示，鴻海8月營收低於7月，也不及去年同期，較市場平均財測低了7%，主要原因還是零組件短缺，對鴻海筆電和網通產品的生產帶來挑戰，時點又逢蘋果新舊機的轉換期，但高利潤的雲端事業持續成長，而商用PC及Macbook 8月出貨保持平穩。

摩根士丹利指出，由於鴻海展望第3季微幅成長不變，推算9月營收至少有5,400億元，較8月成長35%，年增16%，反映蘋果iPhone 13和Apple Watch S7初步拉貨動能都不錯。雖然組件短缺仍是挑戰，但9月應會被新品量產抵銷。

此前鴻海2018、2019年9月營收分別達5,849億、5,877億元，若今年9月超過5,400億元，將是同期第三高。

考量鴻海代工事業發展平穩，短期受競爭對手影響不大，雲端伺服器和電動車事業呈穩定擴張，更為長線營運帶來推動力，摩根士丹利持續建議「加碼」。

鴻海 營收

延伸閱讀

鴻海8月營收 同期次高

劉揚偉：第三代半導體 新護國神山

iPhone強勁拉貨 法人期待鴻海9月營收飆高

鴻海8月營收4,000.49 億元 為今年低點

相關新聞

蘋果拉貨動能佳 外資估鴻海9月營收5,400億元

鴻海（2317）8月營收達4,000億元，創同期次高，摩根士丹利指出，鴻海展望第3季較第2季溫和成長的看法不變，換算9月...

萬海早盤一度漲停領漲貨櫃散裝股 航運股漲幅居冠

外資昨日同步買超貨櫃三雄，受惠於旺季增班及運價續漲，三家公司8月營收可望續創新高，法人看好第3季獲利表現可望續創高，萬海...

台股開盤上漲39.08點 台積電漲3元

台股今(7)日開盤上漲39.08點，開盤指數17,534.38點。台積電（2330）開盤上漲3元，開盤價634元。

凱基投顧看好補庫存行情 年底前聚焦四大題材

凱基投顧研究報告指出，因全球製造業最新庫存普遍僅處於平均水準，補庫存行情可延續到今年底或明年初，支持台股維持長線多頭，預...

鴻海8月營收 同期次高

鴻海昨（6）日公布8月合併營收約4,000.5億元，為同期次高，隨著蘋果新iPhone邁入拉貨旺季，法人看好鴻海9月合併...

台灣50領軍 多頭攻勢再起

新台幣走強，外資昨（6）持續買超76億元，推升台積電、聯電盤中股價創波段新高，帶動半導體族群成為盤面焦點，涵蓋台灣前50...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。