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萬海早盤一度漲停領漲貨櫃散裝股 航運股漲幅居冠
外資昨日同步買超貨櫃三雄，受惠於旺季增班及運價續漲，三家公司8月營收可望續創新高，法人看好第3季獲利表現可望續創高，萬海（2615）今（7）日除權息，早盤開高後一度衝上漲停209.5元，強勢朝填權息邁進，長榮（2603）、陽明（2609）也同步開高，貨櫃股走強，散裝族群也跟進，推升航運股占大盤成交比重，類股漲幅居各類股之冠。
萬海股東會通過去年股利，每股配發2元股利，包括現金股利及股票股利各1元，今日除權息，早盤以201.5元開出，股價略有震盪後衝上漲停209.5元，不過盤中再度打開，盤中漲幅逾8%；長榮早盤以122元開高，盤中漲幅6%；陽明早盤以117元開高，盤中漲幅逾6%。
貨櫃三雄齊攻高，散裝股也跟進，航運股占大盤成交比重早盤一度拉升至37％以上，類股漲幅逾7%，不過，萬海漲停打開，長榮及陽明漲幅也略有縮小，類股漲幅出現下滑但仍超過5%。
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