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外資大砍聯電65,258張 投信則是連買23天
聯電（2303）今（6）日股價震盪，一度創21年高，終場小跌作收，8月營收再交出亮眼成績，續創單月歷史新高，但外資卻是終止連八買轉為賣超65,258張，高居外資單日賣超之冠，不過，投信持續買超5,016張，連續23個交易日買超。
美系外資看好晶圓代工獲利，調高聯電目標價至119元，聯電今日股價開低震盪，早盤以69.1元開低，一度翻紅拉升至72元，創下 21年來新高價，終場收在69.9元，下跌0.1元，跌幅0.14%，市值8,683.87億元。
統計外資今日賣超聯電65,258張，為單日個股賣超冠軍；投信買超5,016張；自營商賣超11,267張，終止連十買，合計三大法人賣超聯電71,509張。
聯電8月合併營收187.89億元，年增26.6%，月增2.3%，再創單月歷史新高；累計今年前八月合併營收1351.6億元，年增15.53%。
根據聯電先前法說會所公布的財測，預估第3季晶圓出貨量將季增1~2%，平均銷售單價（ASP）季增約6%，毛利率約35%，產能利用率維持 100%；法人推估，聯電第3季營收約季增7~8%，可望續創新高。
聯電股價漲多下遭遇賣壓，法人認為，在後續展望樂觀下，逢壓回可留意布局的時點；相對於聯電遭外資賣超，台積電（2330）則是獲外資持續買超，今日外資買超台積電17,154張，連十買，投信買超552張，自營商買超1,589張，合計三大法人買超19,295張，股價收在631元。
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