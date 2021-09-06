勤凱8月營收1.66億元 年增81.7％

導電漿料大廠勤凱（4760）今（6）日公告8月營收為1.66億元，較去年同期成長81.7%；累計前8月營收12.27億元，年增66.1%。

勤凱表示，被動元件導電漿料訂單穩定，整體出貨量較上月增加，但公司導電銀漿報價反應產品的銀含量及國際銀價，8月國際銀價走緩，平均銀價8月較7月下跌約4%~5%，以及出貨產品組合隨著銀含量比重受到影響,但因整體出貨量仍較上月增加，所以營收與上月持平，但比去年同期大幅成長81.7%。

勤凱表示，被動元件、太陽能訂單穩定，新購置機器設備也已完成設置正式投入生產，依目前訂單情況來看，下半年銅漿產品需求穩定，初步規劃新產能會以銅漿為優先生產順序，而營收雖會隨產品組合不同及貴金屬報價而有所波動，但因產能擴增，出貨量穩定，獲利可望 隨之提升。

勤凱指出，被動元件下游客戶仍有增產計畫，尤其車用、消費性電子等市場需求仍在，以目前接單情況來看，電容、電感及電阻需求能見度穩定，下半年仍舊維持正向展望。