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被扣台獨不忍了 張鈞甯：堅定認同自己的中國人身分

聯電8月營收連四個月創新 達187.9 億元 月增 2.3%

聯合報 / 記者簡永祥／即時報導

晶圓代工廠聯電 (2303)今今 (6) 日公告8月營收為187.9 億元，月增 2.3%，年增 26.6%，連續四個月創單月新高；累計前8月合併營收 1,351.6 億元，，年增 15.53%。

聯電稍早法說會預估本季晶圓出貨量將季增1-2%，ASP 以美元計算將較上季成長 6%，毛利率估 34-36%，產能利用率維持 100%；法人估第三季美元營收將季增 7-8%，續創新高。

法人預估聯電受惠產能滿載下季及明年第1季晶圓代工價格都還有調漲空間，相繼調升聯電目標價且加大買盤力度，今日盤中再寫下波段新高價72元，市值攀高至8,944.8億元，為台股第五大，但午盤後獲利回吐出籠，終場以69.9元，小跌0.1元作收，成交量逾58萬張。

同時成熟製程代工廠世界，今日股價也在盤中創掛牌新高價173元，最後仍以165元、大漲6.5元作收。

晶圓代工廠 聯電 營收

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