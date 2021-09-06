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台股今收小黑 法人：中線行情可期

聯合報 / 記者賴昭穎／台北即時報導

台股今天在台積電獨強下難撐大局，終場小跌21點，收在1萬7495點。法人表示，從技術分析來看，台股有機會挑戰8月初高點，加上接下來蘋果發表新機效應，中線行情可期，建議季線附近直接買進。

台股今天盤中一度來到1萬7633點，接近8月初下跌前的高點1萬7643點，不過，指數來到相對高點後賣壓湧現，指數終場由紅翻黑。台積電則是一枝獨秀，持續反映漲價帶來的利多，大漲1.77%，收在631元。

三大法人動態則呈土洋對作，自營商賣超0.82億元、投信賣超12.51億元、外資及陸資買超96.01億元，合計買超82.68億元。

保德信高成長基金經理人葉獻文表示，全球晶圓代工產能持續供不應求，晶圓雙雄挾著漲價利多，近來吸引三大法人積極敲進，推升晶圓龍頭大廠股價登上2月底以來波段高點，晶圓代工二哥股價在今天也一度改寫新天價，市值攀高至8944億元。

葉獻文說，隨電子指標股再度獲得資金青睞，台股多頭近期再度占上風，上周三大法人合計買超863億元，融資減22億元，電子重回主流，成交占比回升至六成以上。從技術分析來看，台股順勢站穩季線，有再向上挑戰8月初高點的機會，且接下來蘋果將推出iPhone13以迎接消費旺季，對相關供應鏈將有正面幫助，中線行情可期，建議季線附近直接買進。

晶圓代工 台股

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