台股收跌21.62點 三大法人買超82.68億
台股今（6）日開小紅震盪，盤中在晶圓代工雙雄領軍下，一度拉升至17,633.67點，上漲逾百點，但雖有台積電（2330）收紅撐盤，聯電（2303）則是小跌收黑，傳產股則以鋼鐵股及百貨股表現較強勢，不過，大盤指數仍難逃獲利回吐賣壓，終場以17,495.3點作收，下跌21.62點，成交量3,732.77億元；三大法人買超82.68億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超96.01億元，投信賣超12.51億元，自營商賣超（合計）0.82億元，其中自營商（自行買賣）買超2.15億元，自營商（避險）賣超2.97億元。
台股今日以17,534.05點開出，台積電開高，終場收在631元，上漲11元，漲幅1.77%，聯電盤中一度拉升至72元，創21年高，但終場收在69.9元，跌幅0.14%，傳產股包括鋼鐵、百貨、水泥、機電等股收紅，電子股以半導體表現較強，但尾盤獲利回吐賣壓影響下，指數翻黑，一度下滑至17,461.07點，終場收17,495.3點。
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