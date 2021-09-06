快訊

新北公布幼兒園老師足跡 捷運、公車、購物中心都入列

第九輪開放打BNT疫苗？ 陳時中鬆口：有可能

台股收跌21.62點 三大法人買超82.68億

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導
台股示意圖。 本報系資料庫
台股示意圖。 本報系資料庫

台股今（6）日開小紅震盪，盤中在晶圓代工雙雄領軍下，一度拉升至17,633.67點，上漲逾百點，但雖有台積電（2330）收紅撐盤，聯電（2303）則是小跌收黑，傳產股則以鋼鐵股及百貨股表現較強勢，不過，大盤指數仍難逃獲利回吐賣壓，終場以17,495.3點作收，下跌21.62點，成交量3,732.77億元；三大法人買超82.68億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超96.01億元，投信賣超12.51億元，自營商賣超（合計）0.82億元，其中自營商（自行買賣）買超2.15億元，自營商（避險）賣超2.97億元。

台股今日以17,534.05點開出，台積電開高，終場收在631元，上漲11元，漲幅1.77%，聯電盤中一度拉升至72元，創21年高，但終場收在69.9元，跌幅0.14%，傳產股包括鋼鐵、百貨、水泥、機電等股收紅，電子股以半導體表現較強，但尾盤獲利回吐賣壓影響下，指數翻黑，一度下滑至17,461.07點，終場收17,495.3點。

自營商 台積電 台股 晶圓代工 聯電 三大法人

延伸閱讀

0050達陣上半年填息 總報酬率衝破600%

那斯達克創高 台股漲17點開在17,534點

外資單周買超900億 16年高點

台積目標價 喊到1,014元

相關新聞

外資喊千元目標價 台積股價衝630元、市值16.33兆

台積電（2330）宣布調漲晶圓代工價格，外資近期再出現喊買及上修目標價風潮，最新美系外資將台積電目標價調高至1,014元...

外資調高目標價 台積電股價寫半年新高、聯電收黑

台積電（2330）宣布調漲晶圓代工價格，美系外資看好晶圓代工公司獲利，同步調高台積電、聯電（2303）、世界目標價，分別...

聯電翻黑 台股下跌21點收17,495點

台股今（6）日盤中由晶圓雙雄領漲，帶動大盤指數一度漲逾百點，最高來到17,633點，尾盤獲利回吐賣壓影響，加上聯電（23...

權王台積電盤中一度大漲17元 貢獻大盤逾130點

大型權值股台積電（2330）今（7）日在資金買盤推升下，股價反彈至7月法說會前高檔，一度大漲17元，盤中最高來到638元...

台積電供應鏈成員華景電 7日啟動競拍

台積電「微汙染防治」供應商成員華景電（6788）配合上櫃前公開承銷作業，辦理現金增資發行新股3,144張，其中2,139...

台股收跌21.62點 三大法人買超82.68億

台股今（6）日開小紅震盪，盤中在晶圓代工雙雄領軍下，一度拉升至17,633.67點，上漲逾百點，但雖有台積電（2330）...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。