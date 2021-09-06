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外資調高目標價 台積電股價寫半年新高、聯電收黑

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
台積電（2330）宣布調漲晶圓代工價格，美系外資看好晶圓代工公司獲利，同步調高台積電、聯電（2303）、世界目標價，分別達1,014元、119元、191元，另有一家美系外資重申台積電加碼評等，目標價調高至800元。圖／聯合報系資料照片
台積電（2330）宣布調漲晶圓代工價格，美系外資看好晶圓代工公司獲利，同步調高台積電、聯電（2303）、世界目標價，分別達1,014元、119元、191元，另有一家美系外資重申台積電加碼評等，目標價調高至800元。圖／聯合報系資料照片

台積電（2330）宣布調漲晶圓代工價格，美系外資看好晶圓代工公司獲利，同步調高台積電、聯電（2303）、世界目標價，分別達1,014元、119元、191元，另有一家美系外資重申台積電加碼評等，目標價調高至800元。

台積電今（6）日開高，一度衝高至638元，創半年多以來新高，終場收在631元，漲幅1.77%；聯電則是開低震盪後收在69.9元，小跌0.14%；世界（5347）收在165元，漲幅4.1%。

外資近來陸續喊買台積電，且上調目標價，美系外資最新報告認為，台積電漲價主要是為提升更高的獲利、抵消折舊，預估晶圓代工產能供不應求情況將可延續到後年，看好台積電明年、後年代工價格將逐年調漲。

美系外資表示，受惠於晶圓價格上揚、客戶需求持穩，將挹注台積電的營收動能，且推升獲利表現；美系外資上修台積電資本支出預估值，預估2021～2023年分別上修到300億美元、380億美元、400億美元。

美系外資同時看好聯電下半年營運，預估聯電下半年營收成長幅度將比市場預期高，預估明年毛利率上看44.6%、每股純益上看6.25元。

另一家美系外資看好台積電2025年營收將達1,000億美元，預估在營收成長跟上設備折舊速度下，未來數年的毛利率將可維持在50%，重申加碼評等，目標價調由780元調高到800元。

台積電早盤以623元開高，一度拉升至638元，終場收631元，上漲11元，市值達16兆3,620億元；聯電早盤以69.1元開低，盤中一度拉升至72元，創21年新高，終場收在69.9元，下跌0.1元，跌幅0.14%；世界早盤以158元開低，一度拉升至173元，終場收165元，上漲6.5元，漲幅4.1%。

台積電 外資

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