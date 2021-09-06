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聯電翻黑 台股下跌21點收17,495點

經濟日報 / 記者高瑜君／即時報導
台股示意圖。本報系資料庫
台股示意圖。本報系資料庫

台股今（6）日盤中由晶圓雙雄領漲，帶動大盤指數一度漲逾百點，最高來到17,633點，尾盤獲利回吐賣壓影響，加上聯電（2303）再度翻黑，終場大盤指數下跌21點，收在17,495點，成交量達3,732億元。

盤面上，類股以鋼鐵、百貨貿易、半導體等表現較亮眼，而中小型股尾盤遭遇較大的調節賣壓，終場下跌1.69點，收在214.67點。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，台股過去一周延續8月底的走勢，近期主軸主要為半導體相關族群，其中又以晶圓代工及IC設幾表現為佳，電子類股重回領漲族群；大盤看似困於前波套牢反壓，但在晶圓雙雄與金融股強勢走揚下，大盤仍可望維持多方整理格局。

疫情反覆、基本面年增率的下滑以及聯準會政策預期趨緊等負面因子仍未消除，近期台股轉強的動能來自於晶圓代工漲價對相關供應鏈的帶動。從2022年企業盈餘表現來看，電子股有望優於金融與非金電，包括電動車、高速運算與人工智慧等長成長趨勢也將延續，而半導體上游則為相關題材的較佳布局方向。最後，雖東南亞近期疫情仍反覆，但倘若出現放緩，包括成衣、製鞋等現階段受到壓抑的族群未來也可望有表現機會。

晶圓代工 台股 半導體

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