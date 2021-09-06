M31下半年營運看旺 盤中飆漲停、重上400元關卡

M31（6643）下半年營收受惠北美市場復甦的遞延訂單效應，可望逐季成長，加上晶圓代工漲價下也可望受惠，在長線成長動能推升基本面題材下，今（6）日開高走高，一路衝上漲停400.5元，突破季線、半年線，重新站上400元關卡之上。

M31上半年營收4.27億元，年增5.3%，創同期新高，稅後純益9,795萬元，年減21%，每股純益3.15元；淨利衰退主因採美元計價，受到美元貶值的影響，但看好下半年北美市場復甦，將會有營收遞延貢獻。

M31預估今年上下半年營收比為4:6，看好下半年營收可逐季回升，但今年整體營運受晶圓產能吃緊、疫情影響新案開案進度、美元弱勢等因素的影響，若以美元計價，預估今年營收成長約10~15%。

法人看好M31在智慧財上的發展潛力，加上下半年展望看好，今日股價以375元開高後一路衝上漲停400.5元鎖死，股價表現亮眼。