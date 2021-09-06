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0050達陣上半年填息 總報酬率衝破600%

經濟日報 / 記者趙于萱／即時報導
資料來源：元大投信、CMoney
資料來源：元大投信、CMoney

外資喊千元目標價，台積電（2330）6日早盤小漲開出，隨後買盤敲進漲幅擴大逾1%，帶動「國民ETF」元大台灣50（0050）跟進填息！盤中0050最高抵143元，達陣上半年的填息價格，帶旺持有0050的32萬名股民帳上賺錢外，0050累積報酬率也正式創下突破600%的優異紀錄！

0050目前上下半年各除息一次，因上半年累積前一年下半年到隔年初的成分股配息，配息金額通常較高，填息時間比下半年來得久。先前0050 7月除息時，只花一天就填息，但今年上半年，ETF除息3.05元為同期最多，又碰上台積電漲到679元天價，大大增加填息難度，使填息之路頗為艱辛。

所幸近期國際資金回補台股，並鎖定電金權值股，使0050在台積電不需漲到679元的高價，也能逐步填息，而上周來更在台積電翻漲，6日盤中再漲至630元波段高點，0050高點也來到143元，完成上半年填息，再度繳出次次除息都填息的好紀錄。

累積0050這次填息花了150天才完成，是史上第二久，足見台積電漲到天價對填息帶來極大挑戰，但台股也不是只靠台積電，憑藉各大權值股接棒上漲，0050終究完成填息。且目前0050均線全面翻多，同步扮演重要的多頭指標。

計入除權息，0050今年來報酬率達到19.75%，已經領先加權指數，而自2003年成立來的總報酬率則在上周五衝上600%，還締造績效里程碑。目前持有0050的32萬名股民帳上賺錢外，長期投資人更賺進倍數收益。

另一方面，0050現規模達到1,877億元，最大一度近2,000億元，今年表現也寫下受益人和規模新記錄。在國內的ETF市場不斷成長，0050仍保有台股最具代表性的ETF地位，多項表現令人驚艷，投資價值有目共睹。

台積電 除息 ETF

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