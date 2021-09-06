快訊

郭台銘：首批「客製化標籤」BNT疫苗有望中秋節到貨

該不該有疫苗通行證？ 沒打疫苗恐成次等公民？

外資喊千元目標價 台積股價衝630元、市值16.33兆

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
台積電今（6）日開高走高，一度衝上630元，創2月底以來新高，聯電則是開低後翻紅，再創21年高價。圖／聯合報系資料照片
台積電今（6）日開高走高，一度衝上630元，創2月底以來新高，聯電則是開低後翻紅，再創21年高價。圖／聯合報系資料照片

台積電（2330）宣布調漲晶圓代工價格，外資近期再出現喊買及上修目標價風潮，最新美系外資將台積電目標價調高至1,014元， 外資同時也調高聯電（2303）及世界目標價；台積電今（6）日開高走高，一度衝上630元，創2月底以來新高，聯電則是開低後翻紅，再創21年高價。

美系外資預期台積電明後年也將持續漲價，一舉調高台積目標價到1,014元，創下目前外資圈給予台積電的最高目標價，另外，上調聯電目標價至119元，世界目標價為191元；目前已有兩家外資將台積電目標價喊上千元。

台積電早盤以623元開高，一度衝達630元，創下2月底以來半年多的新高，盤中漲幅1.29%；聯電早盤開低，以79.1元開出，一度下跌至68.3元，但盤中翻紅一度衝上72元，創下21年新高。

台積電 外資 聯電

延伸閱讀

半導體三盛事 助攻行情

外資單周買超900億 16年高點

晶圓三強分紅 台積最高

台積目標價 喊到1,014元

相關新聞

外資喊千元目標價 台積股價衝630元、市值16.33兆

台積電（2330）宣布調漲晶圓代工價格，外資近期再出現喊買及上修目標價風潮，最新美系外資將台積電目標價調高至1,014元...

那斯達克創高 台股漲17點開在17,534點

美股走勢分歧，四大指數收盤漲跌互見，科技股表現亮眼，加上台積電（2330）ADR引領半導體族群表現強勢，因而帶動那斯達克...

台積電供應鏈成員華景電 7日啟動競拍

台積電「微汙染防治」供應商成員華景電（6788）配合上櫃前公開承銷作業，辦理現金增資發行新股3,144張，其中2,139...

花旗力挺喊買聯發科 目標價1,650元

內資降評消息衝擊聯發科（2454）6日開低下挫，多頭派的花旗環球證券指出，全球手機需求減弱及晶圓代工漲價的雙重利空確實不...

0050達陣上半年填息 總報酬率衝破600%

外資喊千元目標價，台積電（2330）6日早盤小漲開出，隨後買盤敲進漲幅擴大逾1%，帶動「國民ETF」元大台灣50（005...

凱基投顧看好補庫存行情 年底前聚焦四大題材

凱基投顧研究報告指出，因全球製造業最新庫存普遍僅處於平均水準，補庫存行情可延續到今年底或明年初，支持台股維持長線多頭，預...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。