外資喊千元目標價 台積股價衝630元、市值16.33兆

台積電（2330）宣布調漲晶圓代工價格，外資近期再出現喊買及上修目標價風潮，最新美系外資將台積電目標價調高至1,014元， 外資同時也調高聯電（2303）及世界目標價；台積電今（6）日開高走高，一度衝上630元，創2月底以來新高，聯電則是開低後翻紅，再創21年高價。

美系外資預期台積電明後年也將持續漲價，一舉調高台積目標價到1,014元，創下目前外資圈給予台積電的最高目標價，另外，上調聯電目標價至119元，世界目標價為191元；目前已有兩家外資將台積電目標價喊上千元。

台積電早盤以623元開高，一度衝達630元，創下2月底以來半年多的新高，盤中漲幅1.29%；聯電早盤開低，以79.1元開出，一度下跌至68.3元，但盤中翻紅一度衝上72元，創下21年新高。