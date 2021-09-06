花旗力挺喊買聯發科 目標價1,650元

內資降評消息衝擊聯發科（2454）6日開低下挫，多頭派的花旗環球證券指出，全球手機需求減弱及晶圓代工漲價的雙重利空確實不利聯發科近期表現，但中低階5G及4G晶片需求強勁，將提供下檔保護，加上5G長線趨勢確立，聯發科獲利將一反保守派看法，逐年成長並創高。微幅下調聯發科目標價百元至1,650元，重申「買進」評級。

花旗目前對聯發科今、明、後年每股純益（EPS）預估66.5元、70元、82元，不僅大幅高出許多樂觀派的外資預測，今年預期大賺六個股本，也對明後年提出極高的成長看法。雖目標價不比最樂觀的里昂喊2,000元，財測看好度依舊數一數二。

花旗表示，聯發科近期表現疲弱，三大因素包括手機需求出現減弱，晶圓代工漲價，以及聯發科第4季營運有衰退的疑慮，前兩者確實也對聯發科造成壓力，將影響第4季營收季減6%，為此下調其毛利率預測，明、後年獲利各下修3%。

但花旗說明，手機需求下滑集中在大陸中高階5G機種，由於4G晶片生產仍受限於晶圓產能，4G需求持續保持強勁，且部分品牌因應晶片不足，以中低階5G晶片替代4G，導致中低階5G晶片也供不應求。而聯發科在台積電（2330）支援下，晶圓產能逐步增加，年底淡季的實際表現可望優於保守派預期。

另一方面，全球擴大5G布署，支持5G手機穩定滲透，全球手機出貨也將穩健成長。

花旗認為，市場預期聯發科明後年迎來衰退或獲利持平，都過於保守，尤其聯發科非手機晶片具備高成長性，營收貢獻比逐步提高，整體營運將漸入佳境。明後年可望挑戰獲利新紀錄。

加上聯發科大方配息，目前股價低檔換算的潛在殖利率超過7%，花旗強調，聯發科具進可攻、退可守的高度價值，極力推薦加碼持股。