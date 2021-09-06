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富邦證券輔導 華景電明起受理競價拍賣

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

富邦證券輔導的華景電通（6788）明(7)日起受理競價拍賣作業，承銷方式將採取競價拍賣及公開申購，競拍底價敲定為每股 113.64元，9月7日起開始競價拍賣到9月9日結束，9月13日為開標日，將依競拍結果決定承銷價格，其競拍底價的1.1倍(125元)為承銷價格的上限。

富邦證券資深副總經理吳春敏表示，華景電公司此次發行現金增資新股上櫃案，採競價拍賣者計有2,139千股，公開申購計有584千股，競拍底價每股訂為113.64元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，而公開申購承銷價，以各得標單價格及其數量加權平均所得價格，以競拍底價1.1倍為承銷價格上限，訂於9月15日開始公開申購。

華景電公司成立於2000年，目前聚焦半導體製程微污染防治及RFID整合派工系統解決方案，並且為國際知名客戶晶圓廠的微污染防治設備及RFID整合派工系統的供應商，亦持續受益於國際知名大廠高階製程資本支出增加，設備需求隨之成長；另外，該公司將與承載台(Load port)日本知名設備原廠廠商配合及合作，提供原廠微污染防治設備料件裝置，使得原廠銷售機台時，可在晶圓製程運作上得以提升環境條件控制及潔淨化之功能。

華景電多年來累積豐富產品開發經驗與掌握關鍵技術，除可協助本身客戶客製化需求外，該公司亦能直接提供料件給予原廠機台廠商；因此，亦能透過國外設備原廠廠商合作，間接拓展更多全球晶圓代工廠的客戶，並期許未來能有「Brillian Inside、Brillian Worldwide」的發展方向。此外，華景電公司亦利用本業相關自動化設備設計開發之技術與經驗，延伸到咖啡烘豆自動化設備領域，跨足多角化經營並轉投資咖啡事業，不僅提供消費者更新鮮更好喝的咖啡，藉由智能烘豆機設計及咖啡調配APP「玩烘豆」等相關新產品，期望未來能成為另一個營收獲利成長動能之一。

2020年度華景電公司的營業收入為7.30億元，毛利率為51.52%，每股稅後盈餘5.19元，2021年發放現金股利達4元，股利發放率為77%，回饋股東對公司的支持。半導體市場受惠於新冠肺炎疫情加速數位轉型，5G智慧型手機出貨成長，包括IDM廠、晶圓代工廠、記憶體廠的首季產能利用率維持滿載等因素，訂單及拉貨需求增溫，進而帶動營收規模之成長動能。華景電公司2021年前二季的稅後淨利相較2020年度同期，成長達21.89%；同期每股稅後純益(EPS)則為3.25元，華景電的經營成效及營收獲利表現穩健。

晶圓代工廠 競拍 咖啡

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