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凱基投顧看好補庫存行情 年底前聚焦四大題材

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
補庫存行情四大題材。(凱基投顧提供)
補庫存行情四大題材。(凱基投顧提供)

凱基投顧研究報告指出，因全球製造業最新庫存普遍僅處於平均水準，補庫存行情可延續到今年底或明年初，支持台股維持長線多頭，預期四大題材補庫存行情將最顯著，包含蘋果iPhone13、雲端/資料中心、汽車電子/自行車、成衣/製鞋等，有望扮演帶動年底前大盤上攻的領頭羊。

凱基投顧表示，追蹤全球產業上下游最新庫存數據顯示，全球半導體廠下半年庫存，除了因iPhone13換機效應帶動的正常備貨，讓手機應用半導體拉到平均水準以上約0.9個標準差之外，伺服器與電競應用的GPU半導體較平均低於0.7個標準差、汽車應用半導體較平均低於0.8個標準差，另外歐美經濟解封也使全球運動休閒服飾與自行車品牌廠庫存偏低，各項數據都顯示終端需求維持強勁。

凱基投顧表示，儘管美國製造商補庫存已持續進行超過一年，但庫存始終無法提高到過往高峰水位，因為當景氣衰退時，製造商通常會將補庫存水位降到正常值2個標準差以下；反之，當景氣回升時，製造商補庫存水位會升到正常值2個標準差以上，屆時才達補庫存週期最高峰，由於目前庫存仍處正常水位，且下半年正迎來汽車、消費性電子、服裝等採購旺季，預期本波補庫存行情將至少延續到今年底或明年。

在科技產業部分，凱基投顧維持下半年長多看法不變，TV、Chromebook、消費性NB市場需求雖轉弱，但多項因素將支撐下半年拉貨動能。首先是即將發表的蘋果iPhone 13，預期掀起新一波換機潮、其次是商用NB需求仍維持強勁、伺服器也進入下半年的新平台換機週期、最後是汽車電子的應用逐漸開花結果，預期歐美客戶的補庫存需求，將推升未來整體營運動能。

凱基投顧 半導體 iPhone

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