那斯達克創高 台股漲17點開在17,534點

美股走勢分歧，四大指數收盤漲跌互見，科技股表現亮眼，加上台積電（2330）ADR引領半導體族群表現強勢，因而帶動那斯達克指數收盤再次創下歷史新高，連帶台股今（6）開盤上漲17點，開在17,534點。

在美股方面，由於公布非農就業數據大幅不如預期、跌破市場眼鏡，且ISM服務業也明顯走低，顯示疫情對經濟影響不確定性擴大，拖累周期股全面下跌，並壓抑三大指數早盤全部低開；不過，就業數據回落短線也緩解Fed緊縮擔憂，美元指數走低、虛擬貨幣則走勢盤堅。

終場四大指數漲跌互見，道瓊工業指數下跌74.73點，或0.21%，收在35369點；標普500指數下跌1.51點，或0.03%，收在4535.43點；Nasdaq指數上漲32.34點，或0.21%，收在15363.5點；費半指數上漲19.56點，或0.57%，收在3430.88 點。

統一投顧認為，台股上周在半導體權值股的助攻下，成功收復季線，整體技術線型轉佳。不過，考量歐美陷入抑制通膨與持續穩經濟兩難，加上Delta疫情肆虐，科技產業景氣第4季雜音頻傳，報價概念股價格鬆動等，且目前已反彈至前波起跌點，預期指數空間有限，類股表現分化，建議擇優選股，以高殖利率概念股，業績較佳的晶圓代工、IC載板、矽晶圓、Server供應鏈及新能源電動車概念股為主。