本周台股操作 法人：不追價 鎖定績優電子股逢低承接

台股周線連二紅，法人表示，考量近期市場屢屢出現訊號陷阱，由於1萬7600點以上套牢籌碼眾多的疑慮，建議本周不追價，鎖定績優電子股逢低承接。

台股指數上周五在晶圓雙雄台積電、聯電帶動之下，大漲197點，指數收在1萬7516點，站回季線之上，累計單周大漲306點，日均量3410億元。三大法人動向方面，投信小幅賣超2.72億元，自營商與外資都大幅買超台股，自營商累計單週買超100億元，外資更大舉回補台股909億元，三大法人上周碼台股達1007億元。

保德信高成長基金經理人葉獻文指出，近期台股股市震盪主要來自融資變化，8月融資大幅減碼232億元，其中，原物料產業為主要減碼方向，包括TFT、DRAM、塑化、航運等，預期融資水位下滑後，台股走勢將再度由法人主導，有助於中長線市場籌碼面更為穩定，並有利外資中長期增持台股比重。

葉獻文說，包括台股在內的全球市場，年底要面對聯準會縮減購債規模變數，但回顧近10年來央行縮減購債時的美股走勢，只要全球三大央行資產仍維持成長的狀況下，整體趨勢並未因此而轉多為空，預期本次對全球股市的影響將較過去淡化，台股也能持續有表現空間，而未來營收獲利能持續成長的類股或產業，將受到資金青睞。

永豐投顧指出，由於產業趨勢與股市方向會緩慢展開，市場短線訊號不容易連續，依照市場訊號操作容易陷入短線套牢。不過，觀察去年台積電、今年長榮等大趨勢股，初期都是忽明忽暗，後期才出現大幅飆升，建議對下半年趨勢股有長線耐心，拉回不畏懼、突破不急進。總結而言，本周多頭可能再攻高，但容易出現套牢陷阱，建議忽略突破訊號，等待拉回；本周指數區間看1萬7300點至1萬7600點。