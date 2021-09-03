快訊

影／機師兒確診 同校學生曝進度：逐班採檢後統一放學

5天3機組員突破性感染基因定序中 曾在芝加哥外站待過

聽新聞
test
0:00 / 0:00

晶圓雙雄領軍 台股漲197點收17,516點

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

台股今(3)日收盤上漲197.16點，收盤指數17,516.92點，成交量3,613.05億元。本周上漲306.99點，周K線拉出紅棒。今日在台積電（2330）及聯電（2303）等晶圓雙雄領軍之下，台股指數創四周以來的高點。

台股今日主要聚焦在電子股，電子股成交占大盤逾六成，半導體族群成交即占大盤近五成，晶圓代工股強勢表現，台積電今日盤中衝高到620元是今年4月以來高點，聯電股價逼近70元也續創波段高點，世界盤中164.5元也是波段高點，由於晶圓代工股權值占比高也拉抬指數盤中上漲逾200點。

因市場傳出景碩（3189）及欣興（3037）可能被納入台灣50成分股，因此，今日有追價買盤；此外，新唐（4919）、偉銓電、智原（3035）、矽統（2363）、鈺創（5351）、愛普（6531）與合晶（6182）等股成交量相對大且股價走勢強。

傳產股中，中鋼（2002）、燁興（2007）、大國鋼（8415）及富邦媒（8454）表現相對亮眼，紡織股的南紡（1440）、力鵬（1447）、年興（1451）、集盛（1455）、宜進（1457）、儒鴻（1476）及聚陽（1477）走勢較佳。

第一金投顧表示，大盤指數萬七關卡仍有較強支撐，等待機會再上攻，預期資金將持續流向下半年業績強勁，明年成長趨勢明確的類股，在整體量能仍謹慎之下，需持續觀察市場變數包含變種病毒疫情、電子業供需、縮減購債時程等，指數預估季線附近震盪，多空持續交戰。

第一金（2892）投顧說，上市櫃公司陸續公告8月營收，且下半年進入電子旺季，有望走出一波行情。盤面亮點可留意低基期、成長性明確的電子股，有拉回再擇機逢低布局。大盤雖震盪但正向看待，可挑選產業前景佳、營收展望優者逢低布局，景氣仍維持擴張階段下，盤勢仍可偏多看待，選股由業績成長強勁、具殖利率題材、報價上揚、進入旺季、低基期等個股較為適當，須嚴控持股水位與風險。

晶圓代工 台積電

延伸閱讀

IC設計股短線急漲後 今股價降溫

憂台股漲多承壓 法人：可用反向ETF短期避險

台股早盤漲逾百點 台積電開盤上漲3元

台股上看21,000點 晶圓、光學、IC相關股全力衝刺？

相關新聞

晶圓雙雄領軍 台股漲197點收17,516點

台股今(3)日收盤上漲197.16點，收盤指數17,516.92點，成交量3,613.05億元。本周上漲306.99點，...

外資投信買盤止不住 聯電股價挑戰70元大關

台股晶圓雙雄近期受到市場需求強勁、產能依舊吃緊，二大晶圓廠不僅調漲晶圓代工價格，同時整體營運樂觀態勢直達明年，近日二檔個...

高速傳輸股大漲後 下一個熱門股會是誰？

萬寶投顧王榮旭表示，行情暫時熄火，這波資金點火金融股、台積電等權值股，帶動大盤從低檔反彈逾千點，在量縮的情況下，既使本周越過季線，也很容易再拉回。

台股早盤漲逾百點 台積電開盤上漲3元

台股今(3)日開盤上漲60.76點，開盤指數17,380.52點，早盤漲逾百點。台積電（2330）開盤上漲3元，開盤價6...

11檔法人連買股 強勢

台股昨（2）日修正，維持震盪整理格局，三大法人進場動能趨緩，然創惟（6104）、奇鋐等個股題材佳、營運有撐，吸引法人資金...

就市論勢／半導體、電動車 搶鏡

投資人關注的全球央行年會落幕，聯準會主席鮑爾釋放鴿派訊息，表示將在今年底前啟動縮減購債計畫…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。