晶圓雙雄領軍 台股漲197點收17,516點

台股今(3)日收盤上漲197.16點，收盤指數17,516.92點，成交量3,613.05億元。本周上漲306.99點，周K線拉出紅棒。今日在台積電（2330）及聯電（2303）等晶圓雙雄領軍之下，台股指數創四周以來的高點。

台股今日主要聚焦在電子股，電子股成交占大盤逾六成，半導體族群成交即占大盤近五成，晶圓代工股強勢表現，台積電今日盤中衝高到620元是今年4月以來高點，聯電股價逼近70元也續創波段高點，世界盤中164.5元也是波段高點，由於晶圓代工股權值占比高也拉抬指數盤中上漲逾200點。

因市場傳出景碩（3189）及欣興（3037）可能被納入台灣50成分股，因此，今日有追價買盤；此外，新唐（4919）、偉銓電、智原（3035）、矽統（2363）、鈺創（5351）、愛普（6531）與合晶（6182）等股成交量相對大且股價走勢強。

傳產股中，中鋼（2002）、燁興（2007）、大國鋼（8415）及富邦媒（8454）表現相對亮眼，紡織股的南紡（1440）、力鵬（1447）、年興（1451）、集盛（1455）、宜進（1457）、儒鴻（1476）及聚陽（1477）走勢較佳。

第一金投顧表示，大盤指數萬七關卡仍有較強支撐，等待機會再上攻，預期資金將持續流向下半年業績強勁，明年成長趨勢明確的類股，在整體量能仍謹慎之下，需持續觀察市場變數包含變種病毒疫情、電子業供需、縮減購債時程等，指數預估季線附近震盪，多空持續交戰。

第一金（2892）投顧說，上市櫃公司陸續公告8月營收，且下半年進入電子旺季，有望走出一波行情。盤面亮點可留意低基期、成長性明確的電子股，有拉回再擇機逢低布局。大盤雖震盪但正向看待，可挑選產業前景佳、營收展望優者逢低布局，景氣仍維持擴張階段下，盤勢仍可偏多看待，選股由業績成長強勁、具殖利率題材、報價上揚、進入旺季、低基期等個股較為適當，須嚴控持股水位與風險。