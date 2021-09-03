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宏捷科8月營收飆新高 外資調高目標價至210元

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導

宏捷科（8086）8月營收4.28億元，月增3.98%，年增49.62%，創歷史新高，連續六個月成長，美系外資看好下半年營收可望續創新高，重申加碼評等，目標價由190元調高至210元；宏捷科今（3）日開高，盤中翻黑。

宏捷科累計前八月營收30.56億元，年增37.62%，下半年營運展望樂觀，美系外資表示，宏捷科受惠於4G/5G PA、WiFi 6、物聯網應用需求，推升8月營收創下歷史新高，看好下半年營收將可續創高，且較上半年強勁成長。

美系外資指出，在產能增加，加上高通訂單份額成長，價格上漲等因素，預估宏捷科今年、明年、後年每股純益分別為5.05元、7.41元、8.6元，重申加碼評等，目標價調高至210元。

宏捷科今日以179元開出，上漲4元，一度拉升至180元，盤中賣壓加重，股價翻黑，一度下滑至172.5元，盤中跌幅1.14%。

4G 宏捷科

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