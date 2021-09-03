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IC設計股短線急漲後 今股價降溫

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導

IC設計股近期在進入下半年電子產業旺季，再加上終端市場題材眾多下，IC設計股近期重新獲得市場資金青睞，股價短線也紛紛走強，今（3）日在短線急漲之後，股價出現降溫，包括股王矽力-KY（6415）、M31（6643）及創惟（6104）等股今日盤中均下跌3%至5%。

IC設計股向來是台股中小型股的重心，也常是盤面人氣所聚之處，近日台股資金重新回到電子股，電子相關族群股價較先前明顯活潑，其中，IC設計股在近二周的股價不僅交投情況轉勢熱絡，部分個股短線股價也紛紛寫下近期的波段新高。

在短線股價急漲之後，今日IC設計股出現降溫，短線回檔休息，盤中除了股王矽力-KY跌幅約在3%至5%之外，其餘包括前波也相對強勢的創惟、威鋒電子（6756）、M31及敦泰（3545）等股，今日盤中跌幅都在3%至5%之間。

市場法人表示，IC設計股短線上漲之後，籌碼可能漸趨混亂、同時也有短線資金進出，較易影響股價走勢，再加上前波也有部分遭套牢的籌碼反彈之後出場，都是短線IC設計回檔的原因，不過，整體半導體供應鏈來看，產業後市仍看好，IC設計股後市仍值得留意。

台股 半導體 電子股

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