8月營收優於預期 聚陽盤中股價逼近一個月來新高

越南疫情嚴峻，不過，聚陽（1477）公告8月營收較上月下滑不到一成，優於市場預期，激勵聚陽今（3）日早盤股價表現，來到245.5元，漲幅逾4%，股價逼進近一個月高點，儒鴻（1476）也受激勵，盤中來到577元，漲幅逾3%。

法人表示，東南亞疫情雖為成衣業帶來逆風，但目前品牌客戶庫存量低、訂單取消機率不大，只是往後遞延，加上成衣業以轉移其他廠區生產、增加外包等策略因應，設法將疫情帶來的衝擊降至最低。

聚陽8月合併營收27.54億元，年減11.61%，雖然受到東南亞疫情影響，但仍為今年以來營收次高。法人表示，聚陽除了越南廠，還有印尼和柬埔寨廠，且此次越南政府對工廠的限制主要在南越，聚陽南越兩個廠雖受限制，但北越產能無影響，且南越廠可轉單至其他廠區，降低影響。

儒鴻產能受疫情影響較大，不過，法人認為，越南疫情雖影響儒鴻短期稼動，但因多數客戶庫存量偏低，且疫情期間客戶新增供應鏈難度增加，訂單轉單機會不高，預期部份流失的產能仍可望遞延出貨。此外，從需求端來看，成衣需求暢旺可望延續至明年上半年，塞港預期亦導致品牌、通路客戶積極拉貨，有助越南疫情平穩後的出貨表現。

整體來看，法人認為，在疫苗施打普及下，各種外出需求出籠，伴隨美國民眾可支配所得創高、儲蓄率上升，將提供未來消費動能，成衣產業將持續受惠。