外資投信買盤止不住 聯電股價挑戰70元大關

台股晶圓雙雄近期受到市場需求強勁、產能依舊吃緊，二大晶圓廠不僅調漲晶圓代工價格，同時整體營運樂觀態勢直達明年，近日二檔個股走強，其中聯電（2303）股價更是創下逾21年新高，投信法人更將挑戰史上最長的連續買超，在外資及投信聯手買超下，近日聯電有機會挑戰70元大關。

聯電本波股價漲勢自8月20日發動，當天該股的位置在54.4元，也在當天股價回測季線關卡，之後在外資及投信法人聯手買超下，股價開始一路向上急漲，今（3）日盤中聯電股價一度大漲逾7%，盤中股價高點來到69.8元，短線聯電將挑戰2000年11月寫下的70元關卡。

在法人買盤方面，投信法人本波自8月5日開始買超，累計至昨（2）日為止，投信法人已連續買超聯電多達21個交易日，累計21個交易日投信共買超56,064張，不僅已是投信法人對聯電連續買超的史上第二長紀錄，由於目前投信法人仍持續買超中，極有機會在下周超越去年創下的投信法人連續買超23個交易日的連續最長買超紀錄。

除了投信法人之外，外資截至昨日為止也已連續買超聯電7個交易日，外資大手筆的買超下，僅7個交易日已累計買超聯電多達243,097張，外資及投信聯手大力買超是推升這波聯電股價超強表現的主要動力。

聯電於日前法說會表示，第三季的需求仍然強勁，供給面也維持今年以來的緊張狀況，且預期毛利成長動能將可持續到第三季，整體而言，聯電對第三季展望維持樂觀看法，預估晶圓出貨量季增1~2%，平均銷售單價季增約6%，市場法人也以此推估聯電第三季業績表現有機會再向上推升。