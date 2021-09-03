外資喊買玉晶光 股價開高站上季線
玉晶光（3406）加碼在大陸廈門直接投資設立新公司茂晶光電，外資認為可能是為了擴充VR產能，看好玉晶光在VR/AR的布局，給予買進評等，目標價680元；外資喊買之外，蘋果新機將發表，可望進一步挹注營運表現，玉晶光今（3）日股價開高，早盤一度拉升至539元，站上季線。
蘋果新機將發表前，先前漲勢落後的光學股也開始有增溫的跡象，玉晶光近年來持續擴產，以擴大蘋果iPhone鏡頭訂單的供應比重，從前鏡頭、後鏡頭，逐漸增加供貨的機種，今年iPhone13則是取得全系列鏡頭訂單，除了手機鏡頭供應之外，玉晶光也布局AR、VR及車載鏡頭等，希望提高非手機產品的占比。
針對玉晶光宣布擬投資4,500萬美元（約新台幣12.6億元），在大陸廈門直接投資設立新公司茂晶光電，以因應集團永續發展、多角化經營及分工，美系外資認為，新投資案可能用在VR產能，看好玉晶光可受惠VR/AR的長期成長動能，給予買進評等，目標價680元。
玉晶光第2季毛利率30.25%，為五年來新低，稅後純益1.18億元，每股純益1.06元，累計上半年稅後純益3.98億元，每股純益3.56元。隨著蘋果新機將上市啟動拉貨，法人預期下半年營運可望優於上半年。
玉晶光今日以530元開出，上漲14元，一度拉升至539元，站上季線，早盤漲幅逾3%；玉晶光表現較大立光（3008）來的強，大立光早盤以2,660元開出，下跌5元，盤中翻紅拉升至2,690元。
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