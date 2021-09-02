Fed偏鴿 柏瑞投信：輪動加快 操作策略也要跟上腳步
美國聯準會(Fed)表明不會急於升息，並暗示QE退場與升息將會脫鉤、預期通膨也將逐步下滑
，激勵投資人樂觀情緒，柏瑞投信今天表示，Fed立場偏鴿，有利於全球股市再往上攻，在流動性無虞下，可透過ESG量化全球股票策略，提前布局Fed升息前的投資契機。
雖然今年底前縮減QE的可能性越來越高，但Fed主席鮑爾於全球央行年會上強調，逐步縮減QE不能解讀為升息訊號、Fed並無升息的急迫性，將持續觀察未來經濟數據情況再做決定。市場預期，Fed最快將於2022年底前、甚至2023年上半年才可能升息。
柏瑞投信指出，疫後全球經濟持續復甦，全球股市仍具獲利支撐，觀察市場資金仍持續流向全球股票型基金，後市仍值得期待。以美股為例，根據Bloomberg統計，過去50年來截至2021/7/31的S&P 500指數表現，美股在連漲6個月後進場，1年後平均仍有8.3%的漲幅。
柏瑞投信投資顧問部主管但漢遠表示，雖然大盤還有上漲空間，不過齊漲恐告段落，且波動可能加劇。若能跳脫大盤思維，仍有很多個別機會值得掌握。
然而市場輪動快速，操作策略也要跟上腳步。根據回測，近10年公債殖利率主要走揚/升息期間，柏瑞ESG量化全球股票策略不僅有機會表現勝過MSCI世界指數，也能贏過MSCI ESG Leader指數，將是迎接升息環境來臨的優選。
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