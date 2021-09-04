快訊

長榮確診挨轟 他嘆隔離苦無人問：機師不也受害者？

諾富特翻版？專家憂長榮暗藏未爆彈 籲全面篩檢、拚第二劑覆蓋率

聽新聞
test
0:00 / 0:00

政院拍板當沖降稅優惠延長三年 引爆兩派股民熱論

聯合新聞網 / Social Lab社群實驗室
是否延長「當沖降稅優惠」傳言不斷，政院終拍板定調。 圖片來源/unsplash
是否延長「當沖降稅優惠」傳言不斷，政院終拍板定調。 圖片來源/unsplash

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近三週內「當沖降稅」話題的網路聲量表現，帶您了解當沖降稅的網路聲量變化，以及網友對該話題的輿情看法。

自106年開始實施的當沖證交稅率減半優惠（以下簡稱當沖降稅），本來將於今年年底到期，但經政府跨部會協商後，日前決定將此優惠政策延長至113年，維持千分之一點五的稅率優惠，希望能藉此穩定股市交易。

是否延長「當沖降稅優惠」傳言不斷 政院終拍板定調

雖然當沖降稅優惠本來預計實施至今年年底，但從8月就開始有「是否延長當沖降稅優惠」相關討論出現。首先第一個高峰出現在8/10，因前一日市場陸續有「財政部不延長當沖降稅」的傳聞，消息一出立刻引發股民熱烈討論，其中大多數網友表示「不可能不延長吧」，而隨後財政部也出面闢謠「一切還在研擬中」，股民毋須過多揣測；接著在8/16，討論區再度流傳「當沖降稅將有條件的延長」，並提到財政部會在月底前公告，其中有網友認為「還是等政府公告吧，怎麼猜都猜不準」，但也有人表示「可信度滿高的，應該是這樣」，再次引發熱論。

當沖降稅近三週討論聲量。 Social Lab社群實驗室/製圖
當沖降稅近三週討論聲量。 Social Lab社群實驗室/製圖

最後，政院在8/19正式宣布為維持股市穩定性，拍板「當沖降稅優惠將延長三年」，並同樣維持千分之一點五的優惠稅率，公告一出立刻引發網路聲量高峰，其中許多網友表示「當沖就是變相賭博」，因此憂心繼續延長此優惠是否助長投機的歪風，但也有另派網友認為「當沖沒什麼不好吧，是心態問題」，表示如果股民理性投資，此優惠並無不妥。

當沖降稅優惠延長網友看法迥異 是穩固股市還是助長投機？

對於政府延長當沖降稅優惠，網友的看法參差，其中「支持」派認為，當沖股民的市場比重逐年提高，若延長此優惠可穩定、熱絡股市，就有網友表示「不延長，結果股市崩盤，算誰的？」；此外，也有民眾提到降稅可實質降低股民的交易成本、增加投資的誘因，並表示「當沖是在優惠減半後才拉起成交量吧」，若是貿然取消此優惠，可能導致許多投資客退場。

當沖降稅延長 兩派網友熱議焦點。 Social Lab社群實驗室/製圖
當沖降稅延長 兩派網友熱議焦點。 Social Lab社群實驗室/製圖

另一方面，也有不少民眾對此政策持保留看法，其中部分網友表示「拜託不要延長，現在跟賭場沒兩樣」，認為許多投機客因當沖降稅優惠進場，但當沖風險高，若股市投資經驗不足容易導致違約交割，並提到延長此優惠，等於變相鼓勵當沖投資；同時，也有長期投資客認為，政府只對短期的當沖投資提供優惠實在不公平，希望政府能重視所有股民，提出相對應的優惠政策。

當沖投資風險高，儘管政府祭出優惠政策鼓勵投資，民眾仍須審慎考量自身狀況、評估市場，謹慎理財！

觀看原文→ https://bit.ly/3yOn1dT

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》

賭博 證交稅

延伸閱讀

政院通過修法草案 將「妓女戶」用語改「性交易場所」

商總反紓困企業加薪 政院：部分行業表現佳 應調薪

當沖成交量縮 注意股降至僅3檔

【專家之眼】誰讓當沖降稅永不落日？

相關新聞

外資認錯 狂敲晶圓雙雄

外資認錯回補晶圓雙雄，昨（3）日買超台積電178億元、聯電58億元，金額分別創歷史次高、第三高紀錄，台積電漲2.1%收6...

晶圓雙雄集團季底作帳行情 發燙

晶圓雙雄挾代工報價調漲利多，本波扮演即刻救援要角，帶領多頭強力反攻，統計台積電、聯電兩大半導體集團，自8月20日低點來，...

臺灣50成分股 富邦媒入列

富時羅素昨（3）日公布和臺灣證券交易所編製的臺灣指數系列成分股調整，將牽動相關ETF規模高達2,986億元，創下新紀錄；...

政院拍板當沖降稅優惠延長三年 引爆兩派股民熱論

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近三週內「當沖降稅」話題的網路聲量表現，帶您了解當沖降稅的網路聲量變化，以及網友對該話題的輿情看法。

股海自由行／股市波動加大 多頭格局不變

過去幾周的觀察顯示，Delta病毒的嚴重性確實在增加。從幾個歐美大國以及東南亞國家等等的有效傳染數基本仍高於1，顯示短期...

就市論勢／雲端伺服器AI 可低接

美國市場情緒正向，美股主要指數那斯達克及標普500於2日創下新高並激勵台股昨（3）日開高走高，在晶圓半導體族群走強帶領下盤中一度漲逾200點，午後漲幅在航運股面臨賣壓下略微收斂，終場收17,516點，上漲197點，周線收紅。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。