政院拍板當沖降稅優惠延長三年 引爆兩派股民熱論

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近三週內「當沖降稅」話題的網路聲量表現，帶您了解當沖降稅的網路聲量變化，以及網友對該話題的輿情看法。

自106年開始實施的當沖證交稅率減半優惠（以下簡稱當沖降稅），本來將於今年年底到期，但經政府跨部會協商後，日前決定將此優惠政策延長至113年，維持千分之一點五的稅率優惠，希望能藉此穩定股市交易。

是否延長「當沖降稅優惠」傳言不斷 政院終拍板定調

雖然當沖降稅優惠本來預計實施至今年年底，但從8月就開始有「是否延長當沖降稅優惠」相關討論出現。首先第一個高峰出現在8/10，因前一日市場陸續有「財政部不延長當沖降稅」的傳聞，消息一出立刻引發股民熱烈討論，其中大多數網友表示「不可能不延長吧」，而隨後財政部也出面闢謠「一切還在研擬中」，股民毋須過多揣測；接著在8/16，討論區再度流傳「當沖降稅將有條件的延長」，並提到財政部會在月底前公告，其中有網友認為「還是等政府公告吧，怎麼猜都猜不準」，但也有人表示「可信度滿高的，應該是這樣」，再次引發熱論。

當沖降稅近三週討論聲量。 Social Lab社群實驗室/製圖

最後，政院在8/19正式宣布為維持股市穩定性，拍板「當沖降稅優惠將延長三年」，並同樣維持千分之一點五的優惠稅率，公告一出立刻引發網路聲量高峰，其中許多網友表示「當沖就是變相賭博」，因此憂心繼續延長此優惠是否助長投機的歪風，但也有另派網友認為「當沖沒什麼不好吧，是心態問題」，表示如果股民理性投資，此優惠並無不妥。

當沖降稅優惠延長網友看法迥異 是穩固股市還是助長投機？

對於政府延長當沖降稅優惠，網友的看法參差，其中「支持」派認為，當沖股民的市場比重逐年提高，若延長此優惠可穩定、熱絡股市，就有網友表示「不延長，結果股市崩盤，算誰的？」；此外，也有民眾提到降稅可實質降低股民的交易成本、增加投資的誘因，並表示「當沖是在優惠減半後才拉起成交量吧」，若是貿然取消此優惠，可能導致許多投資客退場。

當沖降稅延長 兩派網友熱議焦點。 Social Lab社群實驗室/製圖

另一方面，也有不少民眾對此政策持保留看法，其中部分網友表示「拜託不要延長，現在跟賭場沒兩樣」，認為許多投機客因當沖降稅優惠進場，但當沖風險高，若股市投資經驗不足容易導致違約交割，並提到延長此優惠，等於變相鼓勵當沖投資；同時，也有長期投資客認為，政府只對短期的當沖投資提供優惠實在不公平，希望政府能重視所有股民，提出相對應的優惠政策。

當沖投資風險高，儘管政府祭出優惠政策鼓勵投資，民眾仍須審慎考量自身狀況、評估市場，謹慎理財！

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》