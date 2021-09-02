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晶圓大廠「漲聲」不斷 台新投顧：台股有望攻萬八

經濟日報 / 記者周克威／台北即時報導

台股雖在過去十年的9月行情，在外資買賣態度不一的情況下，多空呈五五波的對峙局面，不過，台新投顧副總黃文清表示，半導體族群卻是特別值得留意的焦點，因為根據統計，在過去14年的時間中，該族群上漲機率高達八成，尤其是晶圓大廠陸續喊出漲價聲中，有機會帶動台股再次挑戰「萬八」大關。

市場傳出，台積電（2330）8月已向聯發科（2454）、瑞昱（2379）與聯詠（3034）等多家客戶告知16奈米以上製程將全面大漲20%，第4季新單將正式生效，另也傳出先進製程將調漲10%。

黃文清指出，半導體族群在過去十餘年時間中，每年9月即呈漲多跌少，而今年在各大晶圓廠傳出「漲聲」中，將帶動台股表現的一大助力；台積電目前16-90奈米製程約占營收40%，預估第4季起毛利率將受惠漲價效益而提升，且在製程研發、高資本支出的先進製程也漲價下，可望使未來毛利率維持50%以上。

也在台積電後市營運有望陸續傳出佳音中，市場看好將是台股再次上攻萬八的焦點。

在類股選擇上，除了半導體股外，封測、長線成長趨勢的車用電子，以及受惠於美國聯準會即將縮減量化寬鬆（QE）購債規模、利率有望走升的金融股，傳產部分，受惠美國基建、颶風影響的塑化、鋼鐵股，都是逢低可留意的族群。

台積電 台股

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