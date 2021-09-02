晶圓大廠「漲聲」不斷 台新投顧：台股有望攻萬八
台股雖在過去十年的9月行情，在外資買賣態度不一的情況下，多空呈五五波的對峙局面，不過，台新投顧副總黃文清表示，半導體族群卻是特別值得留意的焦點，因為根據統計，在過去14年的時間中，該族群上漲機率高達八成，尤其是晶圓大廠陸續喊出漲價聲中，有機會帶動台股再次挑戰「萬八」大關。
市場傳出，台積電（2330）8月已向聯發科（2454）、瑞昱（2379）與聯詠（3034）等多家客戶告知16奈米以上製程將全面大漲20%，第4季新單將正式生效，另也傳出先進製程將調漲10%。
黃文清指出，半導體族群在過去十餘年時間中，每年9月即呈漲多跌少，而今年在各大晶圓廠傳出「漲聲」中，將帶動台股表現的一大助力；台積電目前16-90奈米製程約占營收40%，預估第4季起毛利率將受惠漲價效益而提升，且在製程研發、高資本支出的先進製程也漲價下，可望使未來毛利率維持50%以上。
也在台積電後市營運有望陸續傳出佳音中，市場看好將是台股再次上攻萬八的焦點。
在類股選擇上，除了半導體股外，封測、長線成長趨勢的車用電子，以及受惠於美國聯準會即將縮減量化寬鬆（QE）購債規模、利率有望走升的金融股，傳產部分，受惠美國基建、颶風影響的塑化、鋼鐵股，都是逢低可留意的族群。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言