晶圓雙雄獲資金青睞 封測股下半年展望佳後市看好

近期美股那斯達克指數創歷史新高、費城半導體指數也在歷史高檔區，帶動外資法人重新聚焦台股晶圓雙雄台積電（2330）及聯電（2303），市場法人表示，近期台積電及聯電成為法人資金重新布局重點，同為半導體產業的封測股在下半年業績仍看成長下，後市值得留意。

近期台股晶圓雙雄台積電及聯電在產能供不應求，繼而傳出持續調漲價格之下，三大法人持續買超該二檔個股，使得台積電股價重回600元之上，而聯電股價更是創下21年新高。市場分析師認為，同為半導體產業供應鏈的封測股，後市是值得追蹤重點。

封測股龍頭日月光投控（3711）先前也指出，目前看到客戶需求相當強勁，今年下半年營收將呈現逐季走揚的趨勢，明年第一季也有機會再優於今年第四季表現，日月光後市營運展望相當正向。

此外，封測包括力成（6239）、超豐（2441）、京元電（2449）及南茂（8150）等廠，第三季以來也先後釋出對下半年接單及營運展望正向的看法，在晶圓廠產能塞爆之下，封測廠後市業績表現也值得期待。

國內產業分析師表示，觀察過去電子產業上下半年的營運比重，普遍也是上四、下六的分配，因此，再加上封測目前市場需求仍相當火熱，雖然部分封測廠產能早已滿載，成長動能趨緩，不過預料仍可維持高檔水準，且不僅日月光投控，近期多家大型封測廠也都預期，市場供給吃緊情況要獲得紓緩，將是2022年才有機會。