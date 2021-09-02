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台股跌破季線 下跌154點收17,319點
台股今（2）日開高走低，盤中跌幅一路擴大，跌逾百點並且跌破季線，尾盤指標股聯電（2303）翻黑，壓抑大盤指數以今日最低點作收，終場下跌154點，收在17,319點，成交量達3,473億元；櫃買市場也稍作休息，指數下跌1.86點，收在214.57點，守住均線。
盤面上，權值股漲跌互見，台積電（2330）、台塑化（6505）、富邦金（2881）等壓在盤下，鴻海（2317）、聯發科（2454）表現撐盤。族群方面，運輸、電機機械、資訊服務類股表現較強勢。
展望後市，兆豐國際投顧指出，台股昨日漲幅就已經趨緩，今日呈現過季線和上升曲線反壓的回測，下跌逾百點，短線上累計反彈超過千點，壓回修正屬合理，在還沒有跌破「萬七」前仍偏多看待，仍有機會向上挑戰轉折點，留意9月作帳、9月15日蘋果新機、8月營收亮眼股等。
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