台股跌破季線 下跌154點收17,319點

有關台積電漲價及未來半導體產業的動向，由於之前已有許多人談過，本來我不打算再寫評論，但剛剛收到朋友轉來一份100多頁的外資報告，過去一年不看好晶圓代工及台積電的大和資本證券，如今終於改變立場，把台積電目標價從595元調升到666元，投資評等也從持有（Hold）升到優於大盤（Outperform）。

2021-09-02 11:52