外資喊買矽力、目標價5,300元 盤中一度飆新高後翻黑

股王矽力-KY（6415）第2季毛利率53.4%，創歷史次高，每股純益16.38元，累計上半年每股純益27.07元，下半年營運表現可望優於上半年，亞系外資重申買進評等，目標價調高至5,300元；矽力今（2）日開低後一度翻紅拉升至4,475元，創下歷史新高，可惜再度翻黑，盤中跌幅0.35%。

矽力第2季營收、獲利雙創新高，第2季稅後純益15.22億元，季增53.43%，年增110%，每股純益16.38元；累計上半年稅後純益25.14 億元，每股純益27.07元；矽力下半年營收持續走揚，7月營收18.98億元，月增6.9％，年增64.8％，累計前七月營收113.4億元，年增55.1%。

亞系外資最新報告看好矽力毛利率向上趨勢，調高矽力今明年毛利率預估，分別由49%、51%調高至52%、54%，且調高今明年每股純益預估，幅度分別達14%、11%，由51.91元、74.13元分別調高至59.28元、81.96元。

亞系外資重申矽力買進評等，目標價由3,600元調高至5,300元；矽力今日股價以4,270元開低，盤中翻紅曾衝上4,475元，再創下歷史天價，但高檔賣壓下，股價再翻黑，盤中小跌。