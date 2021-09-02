外資圈第二高 海通喊買聯電、目標價90元

搶進晶圓代工，現在還不嫌晚。海通國際證券電子研究主管蒲得宇，看好半導體需求持續提升，特別是網通、驅動及電源管理IC等帶動成熟製程發展，又以12吋需求能見度最佳，明年漲幅預期優於8吋，有利晶圓代工大廠聯電（2303）獲利表現更上層樓，首次追蹤給予「優於大盤」評等，目標價達90元。

海通對聯電的目標價，在外資圈僅次於高盛的102.8元，隨看好聯電挑戰近百元的外資又多一家，股價表現更添想像空間。利多加上代工漲價消息加持，聯電2日續創波段高價，市值已飛越8,000億大關。

蒲得宇表示，聯電受惠半導體需求強勁成長，上半年營收規模已經晉升全球三大代工廠，市占率達到7%，雖然聯電股價也逐步反映成長，但成熟製程的需求持續提升，上升循環還沒結束，尤其12吋的需求強度和漲價行情將會高於市場預期，聯電可望進一步展現爆發力。

根據Gartner預測，全球電動車、消費型電子、自動化發展及部分零組件短缺下，2021-2025年半導體市場預期複合成長7%，2022年將延續擴張。而成熟製程的應用廣泛，例如電源管理IC、MOSFET、DDI晶片需要8吋晶圓，WiFi 6、OLED DDI、CIS與物聯網裝置則需要12吋晶圓，但到2023年之前，這些製程都不會大量開出新產能。

蒲得宇指出，台積電（2330）已經傳出跟進漲價，明年代工價格上調勢在必行，判斷台積電可能將12／16奈米的新訂單價格上調10%，28-90奈米上調20%。聯電12吋（28-90奈米）也會調漲，漲幅高於8吋。

他補充，聯電12吋技術有利基地位，漲價受惠度更大，包括集團已發展出應用在DDI生產的高壓製程，22／28奈米採用RF-SOI技術，在全球28奈米掌握13%的市占率，RF-SOI也有16%的領先份額，這不僅吸引許多客戶協助擴產和降低晶圓成本，聯電的長約價格也更有彈性。

此前野村證券力捧聯電，也預測明年12吋緊繃度高於8吋，支持聯電獲利高成長，目標價為80元。

海通財測顯示，聯電今、明、後年EPS將逐步提升到4元、5元及5.2元，今年獲利就會突破500億元，2023年652億元；18倍本益比推算目標價為90元。