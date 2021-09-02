凱基證券延長線上開戶送好禮 並再加碼

因應金融市場邁入數位時代，凱基證券積極推動數位金融與平台優化，於防疫期間推出線上開戶送好禮活動，推出後線上開戶人數翻倍成長，現再加碼延長活動時間至9月底，於線上開戶三個月內成交任一筆台股交易者，即可獲得全家超商200元電子禮券。

根據證交所資料顯示，截至今年7月底止，開戶人數達1,176萬戶，其中30歲以下的單月新增開戶數近4.5萬戶，增加戶數遠高於其他年齡族群，顯示年輕族群積極投入股市；值得注意的是，新生代年輕客群相當依賴網路及各種數位服務，故電子交易已成趨勢，金融服務的未來已至。

凱基證券推出「快e開」線上開戶平台，提供投資人證券、銀行一站式完全免出門的線上開戶服務，投資人可以在線上一次完成申辦凱基證券股票交易帳戶與凱基銀行數位存款帳戶，有效減少欄位填寫，讓追求便捷的新世代投資人簡單開戶、輕鬆投資。

為提供客戶優質的專業金融服務，即日起凱基證券客戶可線上申請成為凱基投顧會員，即可每天瀏覽專業研究報告，幫助客戶掌握市場趨勢脈動、創造財富。9月15日前成為凱基投顧的會員，還可以參加周周抽LINE POINTS，集氣抽AirPods Pro等多項抽獎活動。