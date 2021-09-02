聽新聞
test
0:00 / 0:00
全民瘋台股 前七月平均每天成交量破5千億
主計總處發布國情統計資料顯示，今年1-7月上市櫃股票平均每日成交5070億元，而且7月上市櫃股票平均每日成交金額更達6523 億元，較去年同月增1.3倍，自然人成交金額占比更升至七成，較近年平均六成多增加不少，顯示今年台股熱度不減。
主計總處表示，根據證券交易所及櫃檯買賣中心統計，今年7月我國上市櫃股票平均每日成交金額6523 億元，較去年同月增1.3倍，已連續22個月正成長；累計1-7月上市櫃股票總成交金額為70.0兆元，較去年同期增1.3倍，平均每日成交5070億元，增加1.4倍。
按投資人類別觀察，我國上市櫃股票成交金額以本國自然人所占比重最高，近年均在六成以上，今年1-7月升至70.2％，較109年同期提高5.6個百分點，本國法人占比為8.1％，減4.0個百分點，外資（僑外法人及外國自然人）占21.8％，減1.4個百分點。
比較各國股市漲跌幅，今年7月底國際主要股市與去年7月底相較，均呈漲勢，其中以韓國綜合指數、美國那斯達克綜合指數、我國集中市場加權股價指數及美國道瓊工業指數漲幅較大，分別上漲42.4％、36.6％、36.2％及32.2％；日本日經指數及新加坡海峽時報指數漲幅也達2成5；倫敦金融時報指數漲近2成；香港恆生指數及上海綜合指數則不及1成。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言