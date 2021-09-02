全民瘋台股 前七月平均每天成交量破5千億

主計總處發布國情統計資料顯示，今年1-7月上市櫃股票平均每日成交5070億元，而且7月上市櫃股票平均每日成交金額更達6523 億元，較去年同月增1.3倍，自然人成交金額占比更升至七成，較近年平均六成多增加不少，顯示今年台股熱度不減。

主計總處表示，根據證券交易所及櫃檯買賣中心統計，今年7月我國上市櫃股票平均每日成交金額6523 億元，較去年同月增1.3倍，已連續22個月正成長；累計1-7月上市櫃股票總成交金額為70.0兆元，較去年同期增1.3倍，平均每日成交5070億元，增加1.4倍。

按投資人類別觀察，我國上市櫃股票成交金額以本國自然人所占比重最高，近年均在六成以上，今年1-7月升至70.2％，較109年同期提高5.6個百分點，本國法人占比為8.1％，減4.0個百分點，外資（僑外法人及外國自然人）占21.8％，減1.4個百分點。

比較各國股市漲跌幅，今年7月底國際主要股市與去年7月底相較，均呈漲勢，其中以韓國綜合指數、美國那斯達克綜合指數、我國集中市場加權股價指數及美國道瓊工業指數漲幅較大，分別上漲42.4％、36.6％、36.2％及32.2％；日本日經指數及新加坡海峽時報指數漲幅也達2成5；倫敦金融時報指數漲近2成；香港恆生指數及上海綜合指數則不及1成。