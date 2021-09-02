全民瘋股市！ 1~7月成交金額本國自然人比重破七成

股市熱！根據主計處最新發布的國情統計通報資料顯示，2021年1~7月上市櫃股票平均每日成交 5,070 億元，今年7月我國上市櫃股票平均每日成交金額更再上衝至 6,523 億元，較去年同月增1.3倍，已連續22個月正成長，且1~7月本國自然人比重衝破七成。

累計1~7月上市櫃股票總成交金額則為70.0兆元，較去年同期增1.3倍，平均每日成交5,070億元，亦增1.4倍。

若按投資人類別觀察，我國上市櫃股票成交金額以本國自然人所占比重最高，近年均在六成以上，2021年1~7月升至70.2 %，較2020年同期提高5.6個百分點， 本國法人占比為8.1%，減4.0個百分點，外資（僑外法人及外國自然人）占 21.8%，減1.4個百分點。

主計總處表示，今年7月底國際主要股市與去年7月底相較，均呈漲勢，其中以韓國綜合指數、美國那斯達克綜合指數、我國集中市場加權股價指數及美國道瓊工業指數漲幅較大，分別上漲42.4%、36.6%、36.2%及32.2%；日本日經指數及新加坡海峽時報指數漲幅亦達二成五；倫敦金融時報指數漲近二成；香港恆生指數及上海綜合指數則不及一成。