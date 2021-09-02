股王獲利大爆發 滙豐喊矽力挑戰5,300元天價

股王矽力-KY（6415）財報驚豔，第2季毛利率衝上53%的超高水平，滙豐證券表示，這反映矽力持續專注高利潤的利基產品外，更充分受惠電源管理IC（PMIC）的緊缺狀況，完全掌握價格調升的定價權；著眼晶片和晶圓產能依舊供不應求，PMIC長線需求向上，矽力獲利有望進一步爆發，2022、2023年EPS估提升到81元、107元，目標價一口氣從3,600元翻升到5,300元。

滙豐新目標價也改寫外資圈對股王最高的預測，此前最高是摩根大通對矽力喊4,400元，看來外資認為股王獲利強勁，「四字頭」已經不夠看，急著喊出「五字頭」天價。

滙豐表示，矽力上一季毛利率衝上53%，高出市場預期近五成之多，反映矽力產品組合優化外，晶片調漲的幅度遠遠高於預期，效益驚艷市場。

滙豐表示，PMIC因為晶圓和晶片產能都緊俏，目前仍是最短缺的半導體組件之一，從矽力的對手芯源系統（MPS）交期來看，交期長達50-58周，呼應矽力訂單需求應有同樣的強度，更重要是，此一供給缺口難以快速填補，將支持矽力掌握議價能力，持續將晶圓漲價的成本轉嫁給客戶。

明年8吋晶圓產能維持緊繃，矽力認為在聯電（2303）的積極支援下，可延續漲價策略，目前公司有七到八成的晶圓產能來自聯電，在此同時，矽力也尋求其他12吋晶圓廠的合作，來維持長線營收複合成長20-30%的目標。

毛利率方面，矽力展望未來區間介於45-50%，滙豐認為，市場旺盛的需求支撐，在晶圓廠持續漲價下，矽力可望藉價格調升來降低成本壓力，毛利率逾50%有望為新常態。且未來製程從0.35um整合到0.18um，也有利每晶圓的輸出增加及成本減少。

看好矽力獲利能力進一步提升，滙豐大幅上調2021-2023年財測，並預估矽力五年平均的EPS水準，同步從2021-2025年的103.8元，於2022-2026年成長到156.84元，代表2021-2026年EPS複合增速達34%，股價還有提升空間。