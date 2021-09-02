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台股開盤下跌18點 台積電開平盤
台股今（1）日開盤下跌18.07點，開盤指數17,455.92點。台積電（2330）開平盤，開盤價613元。
群益投顧表示，指數站穩季線延續反彈行情，往上一個壓力區在前波反彈高點17,600 附近，留意大盤急漲一段時間容易引發調節賣壓，季線將是下檔支撐。
群益投顧說，往上將回到8月初反彈高點，須留意是有逢高調節壓力。季線上方不少套牢賣壓需時間消化，所以，暫時定調為區間偏多行情，在大盤急漲的時候不追高，逢高調節部位、拉回再做承接。成交量降溫使得同族群間漲勢也未必擴散，最好要買早期發動、最強勢的個股，目前成交量不到4千億就別期待落後股會有補漲行情，資金只會在少數強勢股打轉。
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