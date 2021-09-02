富邦期貨：台股短線可能轉趨區間震盪
美國8月ADP就業人數增長37.4萬，再度遠遜市場預期的61.3萬，另外，受惠於新訂單、生產及庫存上升，8月ISM製造業PMI上升至59.9，但僱傭指數再度跌破50榮枯線，顯示缺工情形仍然嚴重，景氣循環相關類股拉低道瓊指數，而受到寬鬆資金環境支撐，科技股則是溫和收高。
台股週三資金從傳產股流向電子股，指數仍處在輪漲格局下，短線資金轉向中小型股，傳產股翻弱整理，大盤短線可能轉趨區間震盪，投資者心態轉趨觀望，因本周五公布的美國 8 月非農就業報告，可能影響後續Fed貨幣政策動向。（富邦期貨提供）
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