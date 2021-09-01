航運股賣壓大 台股跌16點收17,473點

台股近期震盪加劇，成交量卻不增反減，專家解讀，部分大戶已逢高賣股、資金轉入房市以保值，「存股會計師」丁彥鈞建議，一般投資人可布局前景與配息都不錯的營建股，作為現有資金的避風港。

2021-09-01 13:27