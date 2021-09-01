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航運股賣壓大 台股跌16點收17,473點

經濟日報 / 記者高瑜君/即時報導
台股示意圖。本報系資料庫
台股示意圖。本報系資料庫

台股今（1）日開低走高，盤中一度翻紅，來到17,503點，不過，平盤之上仍有調節壓力，因此未能站穩，終場指數下跌16點，收在17,473點，成交量達3,602億元；而中小型股今日表現亮眼，帶動櫃買市場上漲2.41點，收在216.43點。

盤面上，台積電（2330）今日稍作休息，貨櫃三雄跌幅逾5%，壓抑加權指數表現空間；而中小型股表現亮眼，世界（5347）、譜瑞-KY（4966）、穩懋（3105）等領漲。

兆豐國際投顧協理黃國偉指出，台股從低點16,248至今，反彈逾千點，累計反彈幅度已不小、成交量能萎縮，預短線台股將在季線附近進行攻防戰；展望後市，9月台股行情預期將呈現盤堅偏多，指數在16,900至17,700區間震盪。

台股 中小型股

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