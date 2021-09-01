鴻海雲端毛利率挑戰15% 外資目標價喊162元

滙豐證券31日剛結束和鴻海（2317）的視訊會議，鴻海管理層對雲端及零組件事業釋出樂觀展望，近期毛利率預期有更長足的提升，滙豐解讀，這反映終端需求優於預期，鴻海核心子事業可望有更大幅的成長，預估下半年雲端及零組件部門的毛利率提升到12-13%，明年進一步挑戰14-15%，將助攻鴻海毛利率順利達到7%目標。

滙豐表示，鴻海會議上，一大重點是表達雲端和零組件等高毛利事業的展望強勁，由於相關需求成長，伴隨組件缺貨的狀況逐步緩解，集團營收和毛利率表現可望持續提升。

滙豐指出，目前鴻海雲端及零組件事業毛利率約8-9%，到今年下半年預估達到12-13%，明年進一步挑戰14-15%，可望為鴻海同期毛利率從5.9%提升到7%的主要動能。

另一方面，鴻海電動車事業成果推陳出新，滙豐指出，集團將在10月18日的科技日發表首款電動巴士，表彰電動車事業邁入新里程，且集團展望明年電動巴士大量產出，營收規模可達新台幣10億元，另外管理層也不排除未來幾季啟動併購案，強化電動車事業和MIH聯盟的競爭力，可預期部門獲利漸入佳境。

針對市場顧慮立訊瓜分鴻海訂單，滙豐也補充，零組件短缺加上上游原材料大漲，更有利代工份額最大的鴻海固料來確保競爭優勢，因此今年不論iPhone手機、相機模組、穿戴裝置或運算產品，鴻海都可望保有最大且領先的市占。而鴻海能即時生產又兼顧新品良率的卓越製造力，也不是其他對手一時半刻能跟上。

滙豐對鴻海今、明年每股純益（EPS）預測9.6元、10.8元，目標價162元，重申「買進」。