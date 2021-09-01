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蘋果可望啟動電子下半年行情 光學股補漲起跑

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

今年以來台股光學股漲勢較多數電子次族群弱勢，近期在蘋果新機題材逐漸加溫下，光學股買盤也悄悄進場，市場分析師認為，以鏡頭族群為主的大立光（3008）及玉晶光（3406）等光學股，有機會吸引買盤注意，今（1）日盤中光學股也出現轉強表現。

在蘋果新機將進行今年新機發表前，先前漲勢落後已久的光學股今日出現轉強表現，其中，光學股王大立光今日股價重新觸及月線關卡，短線若能帶量突破月線，技術面有利後市表現，另外，同為蘋果供應鏈的玉晶光股價今日高點來到521元，不僅一口氣越過月線關卡，盤中股價更是一度大漲逾7%，此外，光學股包括先進光（3362）、佳凌（4976），早盤均一度攻上漲停板。

市場分析師指出，近期蘋果供應鏈股價表現強勁，先前股價相對弱勢的大立光過去在業績及股價上已反應華為禁令帶來的影響，在台股集中市場指數重新轉強、並以蘋果概念股為主軸之下，大立光有機會啟動落後補漲，而隨著大立光行情轉折，也可望進一步帶動鏡頭族群及光學股重新吸引買盤注意。

市場法人認為，在市場題材方面，主要由於多鏡頭為未來趨勢，不僅蘋果，包括三星、小米、華為新一代機種都是朝向多鏡頭設計，為了克服手機越做越薄，但鏡頭卻越做越多，各家均爭取技術突破，為相關供應鏈帶來更大的發揮空間。

蘋果供應鏈 鏡頭 大立光

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