漲價推升獲利 長科股價寫下分割後新高

半導體導線架大廠長科*(6548)受惠產品漲價利益自7月起逐步發酵，法人看好第4季還有雙位數漲幅，下半年獲利可逐季走高，加上MSCI自9月1日起調高台股權重助攻，長科*今日股價帶量衝高，以114元最高價作收，漲幅逾3%，寫下股票分割來最高價。

長科受到導線架供不應求，由於第3季漲幅三到五成不等，加上自日本移回蝕刻線陸續開出，公司看好下半年營運仍優於上半年。

長科*7月合併營收雖受馬來西亞廠因配合當地政府防疫，影響出貨，但仍繳出10.89億元，創單月新高，公司預估未來幾個月都可持續創新高。

長科*累計前7月合併營收為68.8億元，年增28.4%，其中7月年增率達42.3%。上半年在漲價不明顯下，稅後純益也達5.49億元，每股純益1.55元。由於長科*面額已分割為1元，因此還原10元面額，等於上半年每股賺進15.5元。

長科*擁有領先業界的沖壓、蝕刻與電鍍製造能力，為全球主要的導線架供應商，公司自日本移回蝕刻線後，讓公司在衝刺四方平面無引腳（QFN）導線架產能再打開瓶頸，目前月產能已由去年的每月300萬條，增至520萬條，預估年底將達到600萬條，QFN導線架全球市占已躍居第一。

由於近期更獲國內外一線IC大廠及封裝龍頭大舉導入QFN導線架，長科*已因應客戶需求，在高雄斥資30億元興建新廠，也是目前少數投入擴建導線架的廠商之一，預估明年新廠投入量產，QFN月產能將再推升至1,000萬條，全球市場可望再攀高。

長科*強調，受惠穿戴式裝置、遊戲機、手機到汽車等使用的晶片逐漸採用QFN技術，除受惠於QFN需求增加外，擴充QFN產能及對外併購都是帶動營運成長動能的方式，未來將是長科*的「黃金五年」。

由於目前導線架上游關鍵材料合金銅大缺，也讓不少晶片業者擔心導線架貨源不足，已提前展開固料，讓長科*產能塞爆，且交貨期持續拉長，法人預估長科*第4季各式導線架，仍具有雙位數漲幅，長科*今年下半年獲利將有亮麗表現。