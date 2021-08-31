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台股上漲93點收17,490點 台積電擺尾拉高指數90點

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
台股示意圖。 聯合報系資料照片／記者余承翰攝影
台股示意圖。 聯合報系資料照片／記者余承翰攝影

台股今(31)日收盤指數上漲93.77點，收盤指數17,490.29點，成交量3,353億元。今日收盤後，MSCI季度調整正式生效，因此，最後一盤爆出約625億元成交量，在台積電（2330）被強力拉抬下，指數被拉高90點。

今日大盤開低走低，但盤中在多頭護持之下，接近1點前，指數翻揚站上平盤。今日電子股成交占大盤比重超過五成，但缺乏強勢多頭指標領軍，半導體族群僅部分個股走揚，蘋概股涵蓋面廣，也僅部分個股表現較強。台積電持穩之外，創惟（6104）、敦泰（3545）、新唐（4919）、美琪瑪（4721）、天鈺（4961）、世芯-KY（3661）及晶豪科（3006）等股成交金額較大且股價走高。

傳產股則以鋼鐵股今日漲幅約1.5%最強，電器電纜及營建股表現也佳，中鋼（2002）及世紀鋼（9958）今日除息交易，填息過程順利而帶動鋼鐵股表現。

群益投顧說，大盤指數技術面重回短多，但中期未脫整理，預期走勢將呈現偏多震盪。操作仍以熱門標的為主，持續參考短期均線變化，區間操作因應。

台積電 鋼鐵股 台股

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