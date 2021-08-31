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全年期貨成交量樂觀挑戰4億口 前三季有望拚3億口

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

台灣期貨市場今(2021)年交易仍相當熱絡，成交量有望再創新高，今年前三季的期貨成交量突破3億口的機會相當高，也讓全年期貨成交量可樂觀挑戰4億口；更難得是即使期貨交易熱絡，股市也遇到大幅震盪，但沒有發生期貨交易人遭到砍倉等重大事件。

根據統計，今年截至7月，期交所的成交量已達2.449億口，今年平均單日成交量約177萬口；如果以單日成交量177萬口推估，8月整體成交量也約有3,000萬口；如果9月成交量也能維持至少3,000萬口，今年前三季的期貨成交量即可達到3億口。

台灣期貨市場成交量在2018年首次突破3億口，達到3億808萬3,576口；2020年成交量更衝高到3億4,139萬3,346口，再創歷年新高。

今年台灣期貨商品成交量中，最大變化是股票期貨交易驟增，單日平均成交量將近33.8萬口，超過台股期貨及小型台指期貨單日平均成交量的19.9萬口及32.3萬口。股票期貨交易熱絡除了跟台股採逐筆撮合之外，來自長榮（2603）今年交易出現瘋狂交易量也有關聯，有期貨交易人透過股票期貨搭配現股進行價差套利等交易，也善用期貨的交易成本與槓桿倍數操作。

期貨交易 股票

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