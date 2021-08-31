凱基ESG債券創造雙贏 兼具永續與新興市場雙優勢

近期世界各國針對碳排放、乾淨能源兩項議題皆訂下明確的改善時程表，美國總統拜登也喊出四年將投入2兆美元於環保能源領域的目標，掀起綠色經濟的龐大商機，激勵ESG相關基金大幅成長。

凱基證券表示，根據統計今年上半年新興市場企業ESG主題債券發債量達510億美元，遠超過2020年發行總量的360億美元，企業永續與利益共存的ESG機制已成為市場投資新趨勢，加上下半年隨著QE減縮逐漸明朗，長線投資人可布局具ESG題材的新興市場企業債，讓投資既能幫助改善環境，還跟上新一波綠色商機熱潮。

凱基證券表示，近年ESG、綠色、永續概念廣為全球國家政府接受，進而帶動全球各國紛紛響應，包含西班牙、中國、日本、澳洲、南非等地區，可望驅使再生能源的龐大商機，激勵ESG相關基金成為話題。擁有ESG概念的綠色企業，在投資及收益上的表現也相對一般企業優秀許多，因除了對環境更友善、更環保，在財務上也更透明。以摩根士丹利資本國際世界指數（MSCI ACWI Index）成分股為例，近七年ESG評分前三分之一的企業獲利成長平均為2.89%、ESG評分居末三分之一企業的平均獲利卻呈現-9.22%的表現，顯示ESG在投資的重要性不言而喻。

下半年QE退場訊號逐漸明朗，凱基證券提醒，若擔心市場出現大幅波動，長線投資人不妨趁勢布局新興市場債券，因根據歷史經驗，前次QE退場時，新興市場企業債券短期雖呈現震盪，但長期仍屬於多頭格局，在實際退場階段報酬率甚至達5%，顯示具長線投資價值。

以JP摩根債券指數來看，目前新興市場高收益企業債年收益率約5.35%，新興市場投資級企業債年收益率約2.78%，皆相較成熟市場同類型債券來的高，在全球利率仍低的環境下，新興市場債券有機會獲取較佳的收益率。

投資人想搭上新興市場復甦的成長列車，凱基證券說，可透過市場具有ESG與新興市場雙主軸的產品來參與市場，即將募集推出的凱基新興市場ESG永續主題債券基金，透過專業團隊篩選並匯集新興市場中較優質的永續概念企業所發行債券，讓投資人坐擁較佳收益的同時，也能參與綠色永續投資。對於特定綠色企業有高度認同的投資人，凱基證券也提供許多ESG評級佳的企業債券讓客戶選擇，滿足客戶多元投資需求。