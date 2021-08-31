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外資估台達Q3營收持平低於預期 早盤股價跌幅達4％
外資今（31）日指出，受到IC元件供應限制，加上基礎建設、企業IT支出和樓宇自動化的復甦因變種病毒影響慢於預期，以及中國自動化訂單調整，推估台達電（2308）第3季營收將與第2季持平，低於往年有中、高個位數百分比的成長。台達電今日早盤股價跌幅超過4%。
對此台達電表示，並未做財測。
此外，台達電也在昨（30）日代子公司泰達電Delta Electronics（Thailand）Public Company Limited公告，因泰國邦浦工業區淹水，導致部分工廠於8月30日停工。
台達電強調，當地生產設施不受淹水影響。惟兩個倉庫因座落處淹水較深，使得倉庫內的材料和未完成品受影響，但受影響的存貨及半成品均有保險，因此無重大損失，對公司股東權益或證券價格無重大影響。
台達電在泰國除了邦浦工業區之外，還有另一座廠房，合計有兩座廠，現階段泰國為中國大陸之外，第二大生產據點，邦浦工業區這座廠房主要生產各種電源供應器產品，以及汽車電子等。
外資也表示，台達電已開始與客戶就成本轉嫁進行價格重新談判，並且正在取得積極進展。
外資指出，雖然台達電未完成的訂單可能會延遲到2021年第四季度或2022年，但由於零組件供應的能見度有限，目前還未能量化其影響。
台達電早盤盤中最低來到每股266.00元。
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