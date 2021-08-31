富邦媒納入MSCI成分股盤後生效 早盤開高站上月線

MSCI（明晟）最新季度指數調整，全球標準指數的台灣指數成分股將新增富邦媒（8454），預計在今（31）日盤後生效；富邦媒早盤以1,810元開高，上漲55元，站上月線及1,800元關卡之上，盤中漲幅逾1%。

MSCI明晟第3季指數權重調整，台股權重「兩降一持平」，台股在MSCI全球新興市場指數權重自14.3%下調0.09個百分點至14.21%，MSCI亞洲除日本指數從16.31%降0.16個百分點至16.15%，MSCI全球市場指數則持平1.78%，相關調整在今日盤後生效。

在全球標準指數的台灣指數成分股部分，富邦媒則被納入MSCI成分股，富邦媒5、6月營收暴增，年增分別為46.67%、52.3%，創單月歷史次高，7月合併營收71.7億元，月減13.9%，年增39.6%，累計前七月合併營收477.9億元，為同期最佳，年增32.5%。

富邦媒今日以1,810元開高，表現相對較大盤強勢，盤中漲幅1.7%。