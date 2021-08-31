快訊

最後一架起飛：美軍20年「阿富汗戰爭」凌晨結束

富邦媒納入MSCI成分股盤後生效 早盤開高站上月線

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導

MSCI（明晟）最新季度指數調整，全球標準指數的台灣指數成分股將新增富邦媒（8454），預計在今（31）日盤後生效；富邦媒早盤以1,810元開高，上漲55元，站上月線及1,800元關卡之上，盤中漲幅逾1%。

MSCI明晟第3季指數權重調整，台股權重「兩降一持平」，台股在MSCI全球新興市場指數權重自14.3%下調0.09個百分點至14.21%，MSCI亞洲除日本指數從16.31%降0.16個百分點至16.15%，MSCI全球市場指數則持平1.78%，相關調整在今日盤後生效。

在全球標準指數的台灣指數成分股部分，富邦媒則被納入MSCI成分股，富邦媒5、6月營收暴增，年增分別為46.67%、52.3%，創單月歷史次高，7月合併營收71.7億元，月減13.9%，年增39.6%，累計前七月合併營收477.9億元，為同期最佳，年增32.5%。

富邦媒今日以1,810元開高，表現相對較大盤強勢，盤中漲幅1.7%。

富邦媒 MSCI

延伸閱讀

台股跌11點 開在17,384點

富邦期貨：聯準會偏鴿立場 有助挹注台股多頭動能不墜

Fed鮑爾唱「鴿」 台股外資掃貨

美股連三周吸金冠全球

相關新聞

台股跌11點 開在17,384點

美股走勢分歧，四大指數漲多跌少，台股今（31）日開盤下跌11點，開在17,384點，晶圓雙雄及金控雙雄皆壓在盤下，貨櫃三...

金九銀十潛力股：散裝輪、鋼鐵、封測

萬寶投顧蔡明彰強調，終於聯準會主席鮑威爾表明鴿派退場，年底前縮減QE，但距離升息仍遙遠，年底前縮減QE是全球股市資金動能的減速，升息仍遙遠，使資金行情退潮言之過早。

金融股為何大漲？ 量縮下9月的選股策略

萬寶投顧王榮旭表示，Fed再次聲明通膨是暫時的不急著升息，有利股市，不過最快9月fOMC會議可能就會達成減碼QE的共識，估計最快在11月就會執行...

富邦媒納入MSCI成分股盤後生效 早盤開高站上月線

MSCI（明晟）最新季度指數調整，全球標準指數的台灣指數成分股將新增富邦媒（8454），預計在今（31）日盤後生效；富邦...

富邦期貨：聯準會偏鴿立場 有助挹注台股多頭動能不墜

FED主席鮑爾未提出具體縮表時間，同時把縮減購債和升息分開，並強調不急於升息，周一美債殖利率再走低，鼓舞科技股表現，蘋果...

美股多數收紅 法人：台股續攻成交量需增加

美股多數收紅，台股30日大漲186點重返季線約17367點之上，不過成交量萎縮不到新台幣3000億元，是3月中旬以來低量...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。